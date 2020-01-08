Такого еще не было. Белорусы пробили колеса на очень жестком этапе «Дакара»

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» относительно благополучно завершила четвертый этап ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии. Капотник под управлением Сергея Вязовича приехал шестым на этапе и теперь идет на второй позиции в общем зачете, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Четвертый этап привел гонщиков в древний город Аль-Ула. Длина спецучастка оказалась внушительной — 453 километра. Первый участок оказался простым, а вот следующие два изрядно потрепали «боевые» машины. В самый неподходящий момент пришлось менять шины и белорусам.

Капотный МАЗ показал на этапе шестое время — 4 часа 31 минута. Самым быстрым оказался россиянин Антон Шибалов, который потратил на трассе на 15 минут меньше. В турнирной таблице белорусы пропустили на первое место Андрея Каргинова, от которого отстают на 10 минут.





«Навигация была несложной, а вот второй и третий отрезок были убойными. Нам пришлось менять колесо, а потом еще продолжали ехать с двумя проколами. Третий участок такой, что на нем надо триал проводить», — описывает ситуацию Сергей Вязович.

МАЗ Алексея Вишневского проехал этап девятым за 4 часа 38 минут с проигрышем в 22 минуты. Александр Василевским на этот раз был 15-м: его время — 5 часов 14 минут, а отставание от победителя заезда — 58 минут. В генеральной классификации оба экипажа занимают в такой же последовательности 11-е и 12-е места.

«Мы проехали этап без остановок и проблем, хоть и приходилось много обгонять. В конце спецучастка организаторы заставили всех поездить по таким камням, что просто жесть — сплошное бездорожье. Камни настолько большие, что можно пробить все что угодно», — признается пилот Алексей Вишневский.





Его партнер по команде Александр Василевский подтверждает: «Участок был очень сложным с обилием камней. Мы оказались сегодня в числе самых невезучих экипажей: пробили два колеса и потеряли много времени. По скорости шли хорошо, никто нас не догнал — 200 километров за нами шли КамАЗы, пока мы не пробили шины».

На пятом этапе гонщики доберутся до поселения Хаил, что почти в центре Саудовской Аравии. Спецучасток длиной 353 километра будет с «сюрпризами»: маршрут пройдет по отрезкам с огромными камнями и крупными дюнами. Пилотам предстоит быть максимально собранными во время заезда.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.