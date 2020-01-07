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Владимир Макей о визовом соглашении с ЕС: нужно ещё пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией

08.01.2020 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Церемония прошла в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шенген всё-таки будет по 35 евро: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение

Владимир Макей о визовом соглашении с ЕС: нужно ещё пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Для граждан нашей страны, конечно, это облегчает в дальнейшем получение виз и возможность выезда за рубеж.

Но нам, к сожалению, нужно еще пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией этих соглашений. Что касается белорусской стороны, то мы готовы сделать это в самые короткие сроки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в странах-партнерах.

Мы договорились, что постараемся сделать таким образом, чтобы эти соглашения были ратифицированы и в странах-партнерах, и в Европейском парламенте как можно быстрее.

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Новости Беларуси. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Церемония прошла в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шенген...
 
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