|
Беларусбанк изменил ставки на кредиты на недвижимость и ввел новый заём на покупку дач
09.01.2020 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Беларусбанк
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY
Напомним, Беларусбанк с 20 ноября 2019 года
Беларусбанк также ввел новый кредит на недвижимость «Стройдом» — на строительство и покупку домов, а также дач и садовых домиков. Ставка — 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). Кредит выдается на срок до 12 лет, в размере до 70 000 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусбанк снизил ставки на кредиты на недвижимость — до 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). До изменений ставка составляла 12,9%. Банк...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)