Беларусбанк изменил ставки на кредиты на недвижимость и ввел новый заём на покупку дач

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусбанк снизил ставки на кредиты на недвижимость — до 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). До изменений ставка составляла 12,9%. Банк также ввел новый кредит на строительство и покупку дач и садовых домиков.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Напомним, Беларусбанк с 20 ноября 2019 года снизил ставки на кредиты на недвижимость с 13,1 до 12,9% (это произошло вслед за снижением ставки рефинансирования — с 9,5 до 9% годовых).

Беларусбанк также ввел новый кредит на недвижимость «Стройдом» — на строительство и покупку домов, а также дач и садовых домиков. Ставка — 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). Кредит выдается на срок до 12 лет, в размере до 70 000 рублей.