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В родных стенах. Какие соревнования примет Беларусь в 2020 году?

09.01.2020 06:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В родных стенах. Какие соревнования примет Беларусь в 2020 году?
В 2020 году в Беларуси состоится около десятка международных соревнований различного уровня по хоккею с шайбой. © / Фото из открытых источников

Безусловно, в нынешнем году большая часть внимания будет прикована к летним Олимпийским играм в Токио. Однако белорусские болельщики все же получат возможность воочию увидеть звезд мирового спорта на домашних соревнованиях.

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ЗИМНИЕ ТУРНИРЫ

В 2020 году Беларусь примет более сотни международных соревнований. В нынешнем спортивном сезоне их масштаб не такой большой, как в 2019 году. Это отчасти можно объяснить тем, что во многих видах спорта в год проведения Олимпиады не проводятся ни чемпионаты мира, ни первенства Европы. Тем не менее поболеть за своих на домашних трибунах у белорусов возможность будет.

Достаточно крупные соревнования пройдут в Беларуси в нескольких зимних видах спорта. Так, в конце февраля наши Раубичи примут этап Кубка мира по лыжной акробатике фристайла, в которой у белорусов традиционно высокие шансы на успех. С 2 по 8 марта в том же спорткомплексе пройдет заключительный этап Кубка IBU по биатлону – второго по значимости соревнования в этом виде спорта после Кубка мира. С 15 по 16 февраля в Минске пройдет финал юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, а в октябре – этап Кубка Балтики по шорт-треку и международные соревнования по фигурному катанию.

В 2020 году в Беларуси состоится около десятка международных соревнований различного уровня по хоккею с шайбой. Кроме того, «Минск-Арена» по-прежнему будет принимать клубы России, Казахстана, Латвии, Финляндии, Китая в матчах Континентальной хоккейной лиги против минского «Динамо».

В родных стенах. Какие соревнования примет Беларусь в 2020 году?
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ЧЕМПИОНАТЫ

Одно из самых масштабных соревнований пройдет в Минске с 15 по 21 июня. Непосредственно перед Олимпийскими играми проверить свои силы приедут на чемпионат Европы в белорусскую столицу представители фехтования. Ожидается, что на турнире примут участие около 450 спортсменов.

С 1 по 4 мая в Беларуси пройдет командный легкоатлетический Чемпионат мира по спортивной ходьбе. В сентябре запланирован и традиционный Минский международный полумарафон, который стал довольно популярным у жителей и гостей белорусской столицы. Ведь в нем наравне с профессиональными спортсменами попробовать свои силы и даже получить медаль может любой желающий.

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Чемпионат Европы по хоккею на траве в закрытых помещениях среди женских команд пройдет в Беларуси с 21 по 27 января, Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу – с 11 по 20 июня, мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ среди студентов – с 17 по 24 августа, Чемпионат мира по воднолыжному спорту (электротяга) – в августе-сентябре, Кубок мира по тхэквондо – с 23 ноября по 1 декабря.

Ряд отборочных матчей чемпионатов Европы и мира по баскетболу, волейболу, гандболу также пройдут в Беларуси. На май-июнь запланированы туры золотой Европейской волейбольной лиги ЕКВ среди мужских и женских команд.

С 1 по 6 июля спортсменов и болельщиков соберет этап Кубка мира по художественной гимнастике «Челлендж». А в ноябре грацией спортсменок можно насладиться на международном турнире на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач.

Не придется скучать белорусским любителям хоккея, бадминтона, бокса, вольной и греко-римской борьбы, велосипедного спорта, самбо, конного спорта, плавания, современного пятиборья, настольного тенниса, триатлона, шахмат. Из необычных турниров – международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy 2020 и соревнования Европейской чирлидерской лиги.

В родных стенах. Какие соревнования примет Беларусь в 2020 году?
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НЕДОСЧИТАЛИСЬ

В марте в Минске должен был пройти поединок между сборными Беларуси и Германии в квалификации теннисного Кубка Дэвиса. Этот матч по очередности должен был проходить в Минске. Однако белорусская сторона была наказана ITF (Международной федерацией тенниса) за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам. Технические представители ITF в ходе матча «Беларусь – Португалия» в сентябре 2019 года выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от минского хардового корта.

В итоге белорусская федерация получила денежный штраф, сборная Беларуси была лишена очков в рейтинге Кубка Дэвиса, а Минск потерял право провести домашний поединок против немцев.

Теоретически в апреле в Минске может состояться матч теннисного Кубка Федерации с участием сборной Беларуси. Однако с точки зрения спортивного принципа этого не хотелось бы. Домашний матч может состояться в Беларуси в том случае, если наша команда проиграет февральский выездной поединок против нидерландок.

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Теги: Минск
 
 
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