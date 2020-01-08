Источник материала: Новости Волковыска

Беларусбанк уменьшил процентные ставки по кредитам на недвижимость – до 12,47% годовых. Новая процентная ставка действует с начала 2020 года.

В размещённом на официальном сайте финансового учреждения сообщении поясняется, что ставка по новым кредитам на строительство (реконструкцию) и покупку жилья составляет ставку рефинансирования, увеличенную на 3,47 процентных пункта и составляет 12,47% годовых.

До этого Беларусбанк менял ставки по кредитам на жилье в ноябре 2019 года, она составляла 12,9%.

Снижение процентной ставки коснется вновь заключаемых кредитных договоров на строительство, реконструкцию и приобретение жилья сроком до 20 лет.

Кроме того, клиенты банка могут ознакомиться с условиями нового кредита под названием «Стройдом», который будет выдаваться на возведение и приобретение домокомплектов, дач и садовых домиков. Размер ставки – 12,47% годовых. Срок выдачи кредита – до 12 лет, сумма – до 70 тыс. руб.

Ставкой рефинансирования называют процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они получают возможность предоставлять более выгодные кредиты физлицам.

В 2019 году ставка рефинансирования снижалась дважды. В августе она достигла 9,5% вместо 10%, а в ноябре снизилась еще на 0,5 процентных пункта и закрепилась на уровне 9%. В данный момент она находится на той же отметке.