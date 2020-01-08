Одним росчерком пера нас лишили всего. Верните льготы! Мы их не украли, а заслужили!
А. Лазаренко
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«Верните льготы! Мы их не украли, а заслужили!»
09.01.2020 07:13 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Одним росчерком пера нас лишили всего. Верните льготы! Мы их не украли, а заслужили!
А. Лазаренко
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