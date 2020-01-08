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«Верните льготы! Мы их не украли, а заслужили!»

09.01.2020 07:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Верните льготы! Мы их не украли, а заслужили!»
АиФ

«Верните льготы! Мы их не украли, а заслужили!» Заслуженная скидка. Какие льготы есть у военных пенсионеров?
Сейчас мне 85 лет, полковник в отставке. Более 25 лет мотался по гарнизонам, был оторван от семьи, и все ради чего? Льгот для военных пенсионеров по сути не осталось никаких. Я обращался в соответствующие ведомства с просьбой разъяснить, на каком основании их убрали. Мне приходят лишь отписки со ссылками на какие-то законы и постановления, но в корне это ничего не меняет.

Одним росчерком пера нас лишили всего. Верните льготы! Мы их не украли, а заслужили!

А. Лазаренко

 
 
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АиФ Заслуженная скидка. Какие льготы есть у военных пенсионеров? Сейчас мне 85 лет, полковник в...
 
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