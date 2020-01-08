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Джастин Бибер рассказал о своей болезни

09.01.2020 07:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что у него обнаружили болезнь Лайма.


«В то время как многие люди продолжали говорить, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, они не смогли понять, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма», — написал певец в Instagram.

По его словам, у него также обнаружили хронический мононуклеоз (острое вирусное заболевание): «Это повлияло на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья».

Бибер заявил, что «это была тяжелая пара лет», но сейчас он проходит лечение.

Болезнь Лайма — самая распространенная болезнь, передаваемая при укусе инфицированных иксодовых клещей. Ранние проявления болезни могут включать жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь, называемую мигрирующая эритема. В некоторых случаях в патологический процесс вовлекаются ткани суставов, сердце, а также нервная система, глаза. В большинстве случаев симптомы купируются антибиотиками. Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Несвоевременная и неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», или хронической болезни Лайма, которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего.

 
 
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Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что у него обнаружили болезнь Лайма.
 
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