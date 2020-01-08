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Джастин Бибер рассказал о своей болезни
Источник материала: Tut.by
Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что у него обнаружили болезнь Лайма.
«В то время как многие люди продолжали говорить, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, они не смогли понять, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма», —
По его словам, у него также обнаружили хронический мононуклеоз (острое вирусное заболевание): «Это повлияло на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья».
Бибер заявил, что «это была тяжелая пара лет», но сейчас он проходит лечение.
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Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что у него обнаружили болезнь Лайма.
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