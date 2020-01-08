Прошла войну и лично встречалась со Сталиным: ветеран из Беларуси отмечает 100-летие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны – Надежда Митрофановна Лесникова. Она прошла всю войну и лично встречалась с Иосифом Сталиным. И в 100 лет бывшая военная связистка продолжает радоваться жизни и петь, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

За 100 лет Надежда Митрофановна паспорта меняла много раз. Однако на даты и цифры внимания не обращает. Она и в этом возрасте настоящая женщина. И в косметичке всегда найдется губная помада. Мужчины до сих пор стихи посвящают и песни поют.

Внучка Алеся приехала поздравить бабушку одной из первых. Сейчас долгожительница живет в доме-интернате для ветеранов. Так решила она сама. «И готовить меня научили, и вязать. И еще в карты играть. В женских украшениях разбираться», – рассказала внучка Алеся Лесникова.

Праздничный наряд Надежды Митрофановны звенит от наград - Орден Отечественной войны, медали Жукова. Ей был 21 год, когда началась война. Бывшая связистка, сержант Лесникова, участвовала в Тегеранской конференции. И отправляла первую телеграмму Сталина в Москву. «Я работаю. Вдруг открывается дверь, и входит Сталин. Подходит ко мне, спрашивает, откуда я. Я говорю, что из Беларуси. И с он с таким акцентом: «бэлорусочка», – рассказала ветеран.

На праздничное чаепитие друзья Надежды Митрофановны собираются за большим столом. Вместе и гостей принимают. Поздравить ветерана пришла министр труда Ирина Костевич. И даже спела вместе со всеми. «Принят указ о материальной помощи для всех ветеранов и участников войны. Сегодня обходим каждого ветерана, чтобы оказать помощь и узнать потребности. Это ремонт, где-то просто грядку вскопать. Активно приглашаем школьников», – сказала Костевич.

В этом интернате живут еще 29 ветеранов. За ними круглосуточно следят врачи, ведь большинству – за 90. «Здесь помощь всегда под боком. И общение друг с другом, это тоже важно. У них хор есть, литературные чтения проводят», – отметила директор Республиканского интерната ветеранов войны и труда Людмила Шарай.

Хороший сон, любовь к жизни и людям – вот секрет долголетия от Надежды Митрофановны. Ветеран не стала скрывать загаданное желание: она мечтает встретить свой 75-й победный май.