«Его берут, не глядя на калории». Узнали, кто готовит легендарный торт «Мечта» в «Центральном»

Источник материала: Tut.by

Торт «Мечта» знают многие минчане, а его рецепт и название даже запатентованы. Он продается в универмаге «Центральный» 19 лет, и за годы рецептура почти не менялась. «Хоть „Мечта“ достаточно калорийная (376 килокалорий в 100 г), покупатели не обращают на это внимания», — уверены повара-«старожилы», которые делают легендарный торт со дня основания кондитерского цеха в магазине.





«Людей не обманешь и не заставишь покупать абы что»

— Когда мы создавали «Мечту», не знали, что торт так выстрелит, — вспоминает Анжела Смольская.

Она работает в кондитерском цеху универмага «Центральный» 20 лет и участвовала в создании торта, который стал минской легендой (фотографироваться женщина постеснялась, сказав, что «простой кондитер» должен остаться за кадром. — Прим. ред.). «Мечту» придумали почти 19 лет назад «по заказу»:

— В то время мы делали много «совдепа» — «Гомельчанку», «Именинницу». Но руководство нашего магазина было заинтересовано в чем-то своем, нам накупили много кулинарной литературы, чтобы мы развивались и экспериментировали.





Весь цех несколько месяцев готовил торты с разными начинками. Анжела делала ставку на крем и ратовала за то, чтобы торт был хорошо пропитан и с натуральными ингредиентами. Итогом работы всего коллектива стал крем с грецким орехом и маком — и специально придуманное нарядное украшение из сливок.

19 лет, говорит женщина, для «Мечты» прошли практически без перемен: лишь немного упростили декор и переделали формы для коржей.

— Если что-то и менялось, то это было связано с объемом продуктов. Сгущенку раньше мы сами варили в маленьких баночках, сейчас это все готовое в больших емкостях. Масло было в пачках по 200 г, а сейчас приходит в удобных, больших брикетах. Из грецкого ореха раньше много отбирали скорлупы. Сейчас тоже вручную перебираем, но орехи стали чище.





На что действительно повлияло время, так это на объемы производства. Если сразу после появления торта на продажу делали 5−6 штук, то сейчас в сутки разбирают минимум 100. А в праздники (например, новогодние) уходит больше двух тысяч. Анжела вспоминает личный рекорд: на одной из смен с 07.00 до 19.00 цех приготовил сразу 1,2 тысячи тортов. На зимние праздники кондитер и сама обязательно покупает домой «Мечту»:

— Родные торт очень любят и редко оставляют доедать на следующий день: расходится моментально. Секрет в том, что торт хорошо пропитан и с удачным кремом. А еще «Мечта» такая же, как была и пять, и десять лет назад, — в нее не хочется ничего добавить. Этим и нравится людям. Их не обманешь и не заставишь покупать абы что. А мне приятно, что людям нравится, — говорю, что жизнь прожита не зря.

Самыми сложными были фирменные розочки





Инна Климович познакомилась с «Мечтой» в кондитерском цеху больше 18 лет назад. И это одно из самых ярких воспоминаний ее первого рабочего дня: «Посмотрела, как много всего делали вручную: и суфле варили, и все заготовки. Подумала: как девочки тут все успевают?»

Инна признается, что «Мечта» несложный торт (даже если сравнить его с тем же «Киевским»). Но делается он небыстро: нужно испечь коржи, пропитать их и, конечно, оформить кремом. На первых порах Инне сложнее всего давались украшения-розочки, которые «насаживаются» на торт по четко отработанной схеме.





— Было много испорченных роз, — шутит женщина. — Не могла понять, как лепестки накладываются друг на друга, как они держатся. Потом одна, вторая, третья — и сейчас уже одна розочка займет не больше минуты.

Дома торт-легенду Инна не повторяет, хотя домашних часто балует выпечкой. Если знакомые просят рецепт, не скрывает: чтобы «Мечта» получилась точно такой же, как на полке магазина, нужно переделать с сотню тортов, набить руку.





В «Центральном» Инна работает еще и с тортами на заказ — «Мечту» часто берут на дни рождения и свадьбы. Самый большой торт, который ей приходилось делать, весил 10 килограммов. С недавнего времени под заказ она делает и аналоги для маленьких сладкоежек, вместо розочек украшая торт цыплятами, ежиками, солнышками и медвежатами.

— Есть такая легенда: ешь нашу «Мечту» — и никогда не поправишься, — шутит кондитер.

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