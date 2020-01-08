Эмитенты белорусских токенов выплатили первые доходы инвесторам

Так, 1 января компании СООО «Белвест» и ЗАО «Чистый берег», привлекающие инвестиции на платформе Finstore.by, выплатили первый доход владельцам токенов.

15 января пройдет первая выплата дохода владельцам токенов ОАО «МАЗ» в соответствии с условиями выпуска.





Пресс-служба банка уточняет, что по итогам декабря сумма инвестиций, собранных эмитентами токенов на криптоплатформе, превысила $1 млн.





Следующим партнером криптоплатформы станет один из лидеров лизингового рынка — компания «Открытая линия», которая является давним партнером Банка БелВЭБ.



