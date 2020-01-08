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Эмитенты белорусских токенов выплатили первые доходы инвесторам

09.01.2020 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инвесторы, вложившиеся в проекты платформы БелВЭБ, получили первые доходы.

Так, 1 января компании СООО «Белвест» и ЗАО «Чистый берег», привлекающие инвестиции на платформе Finstore.by, выплатили первый доход владельцам токенов.
15 января пройдет первая выплата дохода владельцам токенов ОАО «МАЗ» в соответствии с условиями выпуска.

Пресс-служба банка уточняет, что по итогам декабря сумма инвестиций, собранных эмитентами токенов на криптоплатформе, превысила $1 млн.

Следующим партнером криптоплатформы станет один из лидеров лизингового рынка — компания «Открытая линия», которая является давним партнером Банка БелВЭБ.
 
 
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Инвесторы, вложившиеся в проекты платформы БелВЭБ, получили первые доходы.
 
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