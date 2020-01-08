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Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики

09.01.2020 09:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирный банк опубликовал январский обзор перспектив развития мировой экономики. Организация понизила оценки мирового роста на 2019-21 годы.

По оценке Всемирного банка, в этом году мировая экономика вырастет на 2,5%. Прогноз понижен на 0,2 п.п. в сравнении с июньским обзором. На такую же величину до 2,6% снижена оценка роста в 2021 году. В 2022 году Всемирный банк ждет роста мировой экономики на 2,7%, пишет reform.by

Надо отметить, что согласно прогнозу экспертов организации, темпы роста в наступившем году незначительно ускорятся. Рост в 2019-м оценен в 2,4%.

Всемирный банк отмечает незначительное восстановление темпов роста, однако, по мнению его экспертов, мировой экономике угрожают беспрецедентный рост задолженности в мире, а также продолжающееся длительное замедление темпов роста производительности. По оценке банка, совокупный долг развивающихся экономик вырос со 115% ВВП в 2010 году до 170% ВВП в 2018 годах, продолжает расти объем задолженности стран с низким уровнем дохода, хотя в первое десятилетие века он сокращался. Всемирный банк предупреждает, что предыдущие три волны накопления задолженности заканчивались, как дефолтами и финансовыми кризисами в отдельных странах, так и в мировых масштабах.

Всемирных банк также продолжает видеть угрозу росту мировой экономике в торговых войнах, геополитических факторах.

Темпы роста развитых экономик в 2020 году составят 1,4%, в том числе ВВП США увеличится на 1,8%, Еврозоны — на 1%, а Японии — на 0,7%. В 2021-22 годах экономика развитых стран будет увеличиваться на 1,5% в год. Оценка роста для группы снижена на 0,1 п.п. в сравнении с июнем, в том числе для Еврозоны — на 0,4 п.п, а для США — увеличена на 0,1 п.п. для Японии оставлена без пересмотра.


В сравнении с 2019 годом темпы роста в развитых странах замедлятся. Увеличение ВВП этой группы стран в минувшим году оценено в 1,6%.

Рост ВВП развивающихся экономик ускорится. Если в 2019 году он составил 3,5%, то в 2020 году они вырастут на 4,1%, в 2021-м — на 4,3%, а в 2022-м — на 4,4%. Прогноз понижен на 0,5 п.п. для 2020 года и на 0,3 п.п. для 2021-го.

Всемирный банк предупреждает, что, несмотря на ускорение темпов роста развивающихся экономики, показатель роста производства на душу населения будет ниже многолетних значений. Это становится вызовом для сокращения бедности, особенно в регионе Африки южнее Сахары.

По оценке Всемирного банка экономика КНР в новом году вырастет на 5,9%, России — на 1,6%.

Всемирный банк включил в январский отчет прогноз для Беларуси, представленный месяц назад. В нем темпы роста отечественной экономики в 2020 году оценены в 0,9%. В 2021-м они замедлятся до 0,5%. Такой же прогноз в январском документе указан для 2020 года.
 
 
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Всемирный банк опубликовал январский обзор перспектив развития мировой экономики. Организация понизила оценки мирового роста на 2019-21 годы.
 
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