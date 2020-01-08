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Черник перешел в казахстанский клуб
Источник материала: Tut.by
Как
31-летний голкипер с 2005-го по 2009 год выступал за дубль гродненского клуба «Неман». В 2010 году, в дебютном для себя сезоне в Высшей лиге, стал основным вратарем команды.
1 января 2014 года стал игроком БАТЭ, проиграв в клубе до 2016 года. Затем Сергей провел несколько сезонов во французском "Нанси", вернувшись в прошлом году в борисовский клуб.
Черник — чемпион Беларуси 2014 и 2015 годов, обладатель Суперкубка Беларуси 2015, 2016 годов и Кубка Беларуси 2014/15. Признавался лучшим вратарем чемпионата в 2013 и 2015 годах.
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Он будет играть в «Иртыше».
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