Черник перешел в казахстанский клуб

Источник материала: Tut.by

Как сообщает Sports.kz, «Иртыш» из Павлодара подписал голкипера БАТЭ Сергея Черника.



Сергей Черник. Фото: Presse Sport

31-летний голкипер с 2005-го по 2009 год выступал за дубль гродненского клуба «Неман». В 2010 году, в дебютном для себя сезоне в Высшей лиге, стал основным вратарем команды.

1 января 2014 года стал игроком БАТЭ, проиграв в клубе до 2016 года. Затем Сергей провел несколько сезонов во французском "Нанси", вернувшись в прошлом году в борисовский клуб.

Черник — чемпион Беларуси 2014 и 2015 годов, обладатель Суперкубка Беларуси 2015, 2016 годов и Кубка Беларуси 2014/15. Признавался лучшим вратарем чемпионата в 2013 и 2015 годах.