Правительство расширило перечень производств для инновационного развития Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Правительство расширило перечень новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 декабря 2019 года №942 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА .

В перечень вошел проект по внедрению инновационной технологии сортировки и упаковки яйца ОАО «Птицефабрика Городок». Новые виды продукции будут производить на Обольском керамическом заводе с внедрением технологии и оборудования обжига. Сроки реализации двух проектов — до 2022 года.

Производство нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше, создадут до 2023 года в ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса в Минске под создание в РНПЦ «Кардиология» центра гибридной кардиохирургии предусмотрено до 2024 года. Проект реализуется на основе технологий V технологического уклада.

Список дополнительных мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры дополнен созданием филиалов научно-технологического парка ООО «ИнКата» в Минской и Могилевской областях.

https://www.belta.by/