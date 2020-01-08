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Правительство расширило перечень производств для инновационного развития Беларуси

09.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство расширило перечень производств для инновационного развития Беларуси

Правительство расширило перечень новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 декабря 2019 года №942 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень вошел проект по внедрению инновационной технологии сортировки и упаковки яйца ОАО «Птицефабрика Городок». Новые виды продукции будут производить на Обольском керамическом заводе с внедрением технологии и оборудования обжига. Сроки реализации двух проектов — до 2022 года.

Производство нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше, создадут до 2023 года в ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса в Минске под создание в РНПЦ «Кардиология» центра гибридной кардиохирургии предусмотрено до 2024 года. Проект реализуется на основе технологий V технологического уклада.

Список дополнительных мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры дополнен созданием филиалов научно-технологического парка ООО «ИнКата» в Минской и Могилевской областях.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство расширило перечень новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Соответствующее постановление Совета...
 
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