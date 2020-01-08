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Правительство расширило перечень производств для инновационного развития Беларуси
09.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Правительство расширило перечень новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 декабря 2019 года №942 официально опубликовано сегодня на
В перечень вошел проект по внедрению инновационной технологии сортировки и упаковки яйца ОАО «Птицефабрика Городок». Новые виды продукции будут производить на Обольском керамическом заводе с внедрением технологии и оборудования обжига. Сроки реализации двух проектов — до 2022 года.
Производство нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше, создадут до 2023 года в ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».
Строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса в Минске под создание в РНПЦ «Кардиология» центра гибридной кардиохирургии предусмотрено до 2024 года. Проект реализуется на основе технологий V технологического уклада.
Список дополнительных мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры дополнен созданием филиалов научно-технологического парка ООО «ИнКата» в Минской и Могилевской областях.
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Правительство расширило перечень новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Соответствующее постановление Совета...
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