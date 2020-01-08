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На трассе М1 в Столбцовском районе перевернулась фура

09.01.2020 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при опрокидывании фуры в кювет в Столбцовском районе. Об этом сообщили в МЧС.


Авария произошла днем 8 января на 270-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, водитель фуры Volvo не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где транспортное средство перевернулось.


Водителя из кабины большегруза при помощи специнструмента достали спасатели. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водителя из кабины большегруза при помощи специнструмента достали спасатели.
 
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