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На трассе М1 в Столбцовском районе перевернулась фура
Источник материала: Tut.by
Водитель получил травмы при опрокидывании фуры в кювет в Столбцовском районе. Об этом
Авария произошла днем 8 января на 270-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, водитель фуры Volvo не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где транспортное средство перевернулось.
Водителя из кабины большегруза при помощи специнструмента достали спасатели. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
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Водителя из кабины большегруза при помощи специнструмента достали спасатели.
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