На трассе М1 в Столбцовском районе перевернулась фура

Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при опрокидывании фуры в кювет в Столбцовском районе. Об этом сообщили в МЧС.





Авария произошла днем 8 января на 270-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, водитель фуры Volvo не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где транспортное средство перевернулось.





Водителя из кабины большегруза при помощи специнструмента достали спасатели. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали.