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Не хотите позалипать? В Сети появились кадры из «Аватара-2»
Источник материала: Tut.by
В Сети появились первые кадры из продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Их
Если быть точными, это не совсем кадры из фильма — скорее, концепт-арты, то есть иллюстрации, которые предназначены для того, чтобы визуально передать идею ленты. Как сообщается в Twitter, главные герои второго фильма франшизы «Аватар» вместе со зрителями не только вернутся на планету Пандора, но и будут исследовать новые миры.
«Аватар 2» — предстоящий американский научно-фантастический фильм Кэмерона, премьера которого запланирована на декабрь 2021 года. Это продолжение картины 2009 года.
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В Сети появились первые кадры из продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Их опубликовали в официальном профиле фильма в Twitter. Посмотрите, как будет выглядеть...
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