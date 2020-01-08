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Не хотите позалипать? В Сети появились кадры из «Аватара-2»

09.01.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появились первые кадры из продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Их опубликовали в официальном профиле фильма в Twitter. Посмотрите, как будет выглядеть сиквел одного из самых кассовых фильмов в истории.

Если быть точными, это не совсем кадры из фильма — скорее, концепт-арты, то есть иллюстрации, которые предназначены для того, чтобы визуально передать идею ленты. Как сообщается в Twitter, главные герои второго фильма франшизы «Аватар» вместе со зрителями не только вернутся на планету Пандора, но и будут исследовать новые миры.





«Аватар 2» — предстоящий американский научно-фантастический фильм Кэмерона, премьера которого запланирована на декабрь 2021 года. Это продолжение картины 2009 года.

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В Сети появились первые кадры из продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Их опубликовали в официальном профиле фильма в Twitter. Посмотрите, как будет выглядеть...
 
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