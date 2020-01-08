Поздравление с юбилеем Александра Андреевича Шилака от Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Источник материала: Новости Дзержинска

С особой честью и гордостью работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поздравили уважаемого коллегу с юбилеем.

В торжественной обстановке собрались все те, кто глубоко уважает труд и деятельность Александра Андреевича Шилака.

– 65 лет это возраст мудрости, приобретённого опыта и достижения многих целей, – отметил начальник отдела Максим Баско. – Сегодня, Вы являетесь наставником для работников, которые уже не одну пятилетку посвятили службе в МЧС, так и для вновьприбывших сотрудников. Вы стояли у истоков становления всей службы, и для нас очень отрадно, что именно мы являемся Вашими последователями.

После торжественных слов поздравления начальника отдела, был продемонстрирован небольшой видеофильм из фото, на которых отражен трудовой путь Александра Андреевича.

К словам поздравлений присоединились все работники, присутствующие в зале. После чего Александр Андреевич, взяв слово, поблагодарил за поздравление и оказанное внимание, и дал напутственные слова:

– Уважаемые коллеги, я бы хотел, чтобы служба в МЧС приносила вам только удовольствие и побольше позитивных моментов, чтобы как можно реже наши автомобили выезжали на чрезвычайные ситуации. Служите честно и достойно, и тогда, все получится.













И чтобы не быть голословными мы немножко расскажем о трудовом пути, подвигах и заслугах этого замечательного человека.

Свое призвание выпускник геофака БГУ нашел не сразу. Отслужив два года в мотострелковом полку 120-й дивизии в Уручье, планировал остаться в войсках. Однако по семейным обстоятельствам ему пришлось уйти из армии. Молодой офицер (кстати, коренной дзержинец) вернулся в родной город, где устроился в инспекцию государственного пожарного надзора. Там он и получил впоследствии свою первую медаль «За отвагу на пожаре».

– Нисколько не жалею, что в свое время сделал такой выбор, – говорит Александр Андреевич. – Самые яркие годы профессиональной жизни прошли в Дзержинске. С 1981 года выполнял обязанности инспектора, а в 1983-м был назначен начальником инспекции госпожнадзора. Я убежден: если человек надевает погоны, он должен носить их с честью и достоинством. Кроме того, военному необходимо заниматься самоподготовкой, постоянно учиться, чтобы в совершенстве овладеть профессией.

В начале 1980-х инспекция государственного пожарного надзора входила в состав РОВД. Коллектив, в котором работал Александр Андреевич, был небольшой – всего 4 человека. В то время функционировали две профессиональные пожарных части – в Дзержинске и в Фаниполе. Сельской пожарной охраны как таковой не существовало.

Благодаря Александру Андреевичу и его коллегам в 1985-м году начали действовать 7 сельских межхозяйственных опорных пунктов. Сформировавшемуся гарнизону было под силу решение самых сложных задач. Успешный опыт дзержинцев активно перенимали коллеги из Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, России.









В 1996-м году начали функционировать военизированные пожарные части, а в 1999-м – создан Дзержинский районный отдел по ЧС. Каждую пятилетку учебно-тренировочная база модернизировалась, усовершенствовалась. Добрые традиции и профессиональный вклад ветеранов пожарной службы, заложенные в то время, продолжаются и сегодня. Меняются люди, обновляется техника. А главным остается любовь к профессии и ответственное отношение к своему делу.

– Еще в студенческие годы мне посчастливилось познакомиться с крупнейшим белорусским ученым, геологом, академиком Гавриилом Ивановичем Горецким, – продолжает ветеран. – Однажды он мне сказал: «Если берешься за дело, выполняй его честно и добросовестно. А результат обязательно придет». Этому меня учил и отец. Неизгладимый след в памяти ветерана оставила трагическая история, произошедшая в 80-х годах в Дзержинске. Из-за выпавших из печи углей в одном из частных домов города начался пожар. Кроме малолетнего ребенка в здании никого не было. Огонь разгорался быстро. На место пожара прибыли спасатели. Александр Андреевич вынес малыша из горячего дома, но, к сожалению, спасти его не удалось.

– Экстремальных моментов в моей жизни было много, – рассказывает он. – Сложные пожары на химбазе и нефтебазе в Фаниполе, авария на железнодорожной станции в Борисове, возгорание на артиллерийской базе хранения боеприпасов в Шищицах, в 25 километрах от Слуцка…В критические моменты нет времени на раздумья – нужно мобилизоваться, чтобы оперативно оказать помощь людям. Профессия спасателя – одна из самых опасных. У человека, посвятившего ей жизнь, должен быть твердый характер, хорошая физическая подготовка и психологическая устойчивость. Особое отношение у меня и к медикам. С нами они по одну сторону «баррикад». Работа врача также требует мужества и выдержки. Вспоминаю пожар на Фанипольскойнефтебазе, который грозил серьезной экологической катастрофой. Первую линию обороны «держали» спасатели. Следом – машины «скорой». Люди, рискуя собственной жизнью, были готовы оказать помощь.

Александр Шилак не только профессионал своего дела, но и заботливый дедушка. Много времени уделяет любимым внукам. Обладатель Благодарности Президента Республики Беларусь, а также медалей I, II, III степени «За безупречную службу» часто встречается с молодым поколением огнеборцев районного отдела и областного управления МЧС. По инициативе Александра Андреевича и его коллеги Владимира Антоновича Черника колонна Дзержинских спасателей начала участвовать в торжественных парадах.









