|
Белинвестбанк выделит 85 млн рублей на финансирование жилья в 2020 году
Источник материала: Myfin
Физлицам в 2020 году на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачиваются (погашаются) гражданами за счет субсидий на финансирование жилья, будет выделено 85 млн. рублей. Таким образом объем финансирования увеличивается более чем на 40% по сравнению с ранее запланированным.
Такое решение принято исходя из прогнозов развития строительной отрасли Республики Беларусь, а также с учетом фактических объемов кредитования на конец 2019 года. В 2019 году сумма выданных ОАО «Белинвестбанк»
ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году Белинвестбанк выделит 85 млн рублей на финансирование жилья в рамках Указа 240. Наблюдательный совет банка решил увеличить объем финансирования жилья,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)