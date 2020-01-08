Белинвестбанк выделит 85 млн рублей на финансирование жилья в 2020 году

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Физлицам в 2020 году на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачиваются (погашаются) гражданами за счет субсидий на финансирование жилья, будет выделено 85 млн. рублей. Таким образом объем финансирования увеличивается более чем на 40% по сравнению с ранее запланированным.

Такое решение принято исходя из прогнозов развития строительной отрасли Республики Беларусь, а также с учетом фактических объемов кредитования на конец 2019 года. В 2019 году сумма выданных ОАО «Белинвестбанк» кредитов в рамках Указа № 240 приблизилась к 80 млн рублей.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.