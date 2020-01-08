Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль начал торги 9 января выстрелом вверх до максимума за 22 месяца. Биткойн -370.87.

Курс доллара подрос всего на 0,0006 BYN до 2,1144 BYN/USD. Это максимальное значение за 31 день.

Курс евро упал ещё на 0,0040 BYN до 2,3507 BYN/EUR до минимума почти за две недели.

Курс российского рубля подскочил ещё на 0,0294 BYN до 3,4499 BYN/100 RUB — максимума за 674 дня. Напомним, что вчера рубль РФ подорожал на 0,0210 BYN.

Bitcoin − 7944.58$ (-370.87);

Bitcоin Cash/ВСС – 238.31$ (-6.32);

Litecoin − 45.35$ (-2.25);

Еthеreum − 139.94$ (-3.95);

ZCаsh − 30.57$ (-1.66);

DigitalCash − 52.96$ (-1.7);

Monero − 57.76$ (-0.3).



