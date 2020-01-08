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Как человек: посмотрите, как собака из Индии ездит пассажиром на мотоцикле
Источник материала: Tut.by
Необычное видео сняли в индийском штате Тамилнад: там собака ехала на мотоцикле в качестве пассажира, причем делала это совсем как человек. Пес удобно разместился на сиденье, и на нем даже был шлем! Кажется, для него это привычная ситуация. Посмотрите сами.
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Этот хозяин точно позаботился о своей собаке.
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