Как человек: посмотрите, как собака из Индии ездит пассажиром на мотоцикле

Источник материала: Tut.by

Необычное видео сняли в индийском штате Тамилнад: там собака ехала на мотоцикле в качестве пассажира, причем делала это совсем как человек. Пес удобно разместился на сиденье, и на нем даже был шлем! Кажется, для него это привычная ситуация. Посмотрите сами.

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