Определены лауреаты конкурса «100 талантов НАН Беларуси»

Источник материала: Вороновская газета





Объявлены лауреаты конкурса «100 талантов Национальной академии наук Беларуси» за 2019 год, ими стали 10 молодых ученых, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В банк данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси» (с выдачей соответствующего сертификата) будут включены заместитель заведующего центром «Физика плазмы» Института физики имени Б.И.Степанова кандидат физико-математических наук Максим Усаченок; ведущий научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок НПЦ по материаловедению кандидат физико-математических наук Алексей Труханов; старший научный сотрудник отдела криогенных исследований НПЦ по материаловедению кандидат физико-математических наук Дмитрий Якимчук; старший научный сотрудник лаборатории белковой инженерии Института биоорганической химии, кандидат химических наук Ярослав Диченко; директор Института природопользования НАН доктор физико-математических наук Сергей Лысенко; ученый секретарь НПЦ по биоресурсам кандидат биологических наук Марина Шабета; старший научный сотрудник многопрофильной диагностической лаборатории Института физиологии кандидат биологических наук Татьяна Хрусталева; старший научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси Института истории кандидат исторических наук Алексей Каплиев; заведующий сектором кооперации Института системных исследований в АПК кандидат экономических наук Егор Гусаков; старший научный сотрудник отдела технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности НПЦ по продовольствию кандидат технических наук Ирина Калтович.

Лауреатов конкурса также включат в резерв руководящих кадров НАН Беларуси. Кроме того, они получат единовременный грант на участие в международном научном мероприятии в течение одного календарного года с момента оглашения результатов конкурса. Также при условии удовлетворительной оценки годового отчета о научно-исследовательской, педагогической и инновационной деятельности лауреатам конкурса будет выплачиваться ежегодная премия в размере до 50 базовых величин в период вхождения в банк данных.

«В банке данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси» лауреаты конкурса состоят до 35 лет при наличии ученой степени кандидата наук и до 45 лет для докторов наук, — уточнили в пресс-службе. — Если работа лауреата конкурса получает неудовлетворительную оценку конкурсной комиссии, он исключается из банка данных».

Общее число молодых ученых, единовременно входящих в банк данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси», не может превышать 100 человек, а ежегодное количество лауреатов конкурса — не более 20 человек.

Конкурс «100 талантов Национальной академии наук Беларуси» впервые проводился в 2018 году. Среди его главных целей — привлечение и закрепление талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создание молодежных научно-исследовательских групп и омоложение кадрового состава научных организаций НАН Беларуси, а также обеспечение преемственности между учеными разных поколений. В конкурсе могут принимать участие молодые ученые НАН Беларуси, которые защитили кандидатскую диссертацию в возрасте до 30 лет или получили ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет.

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