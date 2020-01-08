Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing 737

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала первые результаты расследования крушения украинского Boeing 737 в Тегеране, сообщает Euronews .

По предварительным данным, воздушное судно загорелось в воздухе. Обнаружив техническую проблему, пилоты развернули самолет, чтобы вернуться в аэропорт.

"Согласно сообщениям очевидцев огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу, - говорится в отчете. - Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся".

При столкновении самолета с землей произошел взрыв. Отмечается, что от экипажа не поступало сообщений о необычных обстоятельствах полета.

Как сообщает УКРИНФОРМ, в отчете говорится, что оба черных ящика, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины, были найдены, однако они повреждены, часть информации потеряна.

Также отмечается, что следователи исключили лазерные или электромагнитные помехи как причину аварии.

Украинский Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января. На борту самолета находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 граждан Украины, 82 - Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.