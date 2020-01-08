ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Вязович: второе место МАЗа на "Дакаре" в Беларуси было недооценено. Многие люди не понимают его цену

09.01.2020 12:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пилот команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович считает, что в Беларуси недооценили второе место его команды на "Дакаре"-2018.




- В прошлом году вы были вторыми на "Дакаре" — команда МАЗа. В этом — шестыми. Какой результат для Вас является оптимальным — я понимаю, что уже на второе место шагнули и уже почувствовали это. Хочется как бы дальше подтягиваться и соответствовать?

- Конечно, хочется. Оптимальный результат — это МАЗ на трех первых ступенях пьедестала. На самом деле, внутри страны было, наверное, недооценено. И многие люди, по объективным причинам, не понимают цену этого второго места, потому что не популярен этот вид спорта и не все представляют, через что пришлось пройти команде.

А это именно командный вид спорта. Там никто не представляет никакой ценности по отдельности — ни члена экипажа, ни автомобиль, ни кто-то другой. Это командный вид спорта, в который вкладывается большое количество труда большого количества людей, — цитирует Вязовича СТВ.
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилот команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович считает, что в Беларуси недооценили второе место его команды на "Дакаре"-2018.
 
Новости дня
Новости разные
 
Определены лауреаты конкурса «100 талантов НАН Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика