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Требования к аттестации специалистов и ИП в стройотрасли предлагается изменить в Беларуси

09.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Требования к аттестации специалистов и ИП в стройотрасли предлагается изменить в Беларуси

Требования к аттестации специалистов организаций и ИП в стройотрасли предлагается изменить в Беларуси. Соответствующий проект постановления Совета Министров вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в обосновании, проект постановления подготовлен для совершенствования требований при проведении аттестации руководителей, специалистов организаций и ИП, которые занимаются деятельностью в архитектурной, градостроительной, строительной сфере. Изменить требования предлагается с учетом практики их применения, для исключения неясностей и неточностей.

Так, термин «претендент» планируется изложить в новой редакции, уточнив, что это специалист, претендующий на получение квалификационного аттестата в соответствии с занимаемой должностью согласно штатному расписанию, имеющий соответствующее профессиональное образование и стаж работы по специализации аттестации. Такое уточнение будет соответствовать требованиям Трудового кодекса.

Предлагается также уточнить случаи, при которых рассматривается вопрос о прекращении аттестатов соответствия.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 января включительно на электронный адрес prav2@mas.by.

Организатор общественного обсуждения — Министерство архитектуры и строительства.

https://www.belta.by/

 
 
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Требования к аттестации специалистов организаций и ИП в стройотрасли предлагается изменить в Беларуси. Соответствующий проект постановления Совета Министров...
 
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