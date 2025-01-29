«К 17 годам зарабатывал, возможно, больше, чем вся моя деревня». Парни из глубинки собираются стать лидерами на белорусском рынке видеопродакшена

Источник материала: ProBusiness



Даниил Козлов — слева, Юрий Пацейко — справа

Возраст — не барьер для успешного бизнеса, если есть цель, мотивация и вера в свои силы. Два парня из глубинки Беларуси Даниил Козлов и Юрий Пацейко в этом уверены: в свои 18 и 17 лет они уже знают, как превратить маленький проект в серьезное дело. Начав с монтажа на аутсорсе, ребята идут к амбициозной цели — собрать крутую команду специалистов и запустить собственный видеопродакшн, который станет лидером белорусского рынка. Их кейсы говорят сами за себя: 100 тысяч подписчиков за 8 рилсов для музыкального аккаунта и 300 заявок на услуги после миллиона просмотров на видео для пластического хирурга. «Про бизнес» пообщался с молодыми предпринимателями Юрием и Даниилом о том, как они отказываются от компромиссов, создают бизнес с человеческим лицом и строят планы по лидерству на белорусском и российских рынках.

«На монтаж стабильно тратил 4−6 часов в день, а на уроках продолжал поиски новых клиентов»

Даниил:

— Я родом из небольшой деревни Витебской области. Это самая обычная деревня, ничем не примечательная, где население можно сосчитать по пальцам, и цифра только падает. Я вырос здесь и провел детство, окруженный простыми условиями. Отец всю свою жизнь проработал на стройке, и занимается этим до сих пор, а мама была управляющей делами в госструктуре. Разумеется, в округе нет школы, поэтому с четвертого класса я каждый день ездил на учебу в соседний город Дисна, что занимало немало времени. Это стало привычным ритмом жизни — долгие поездки и простые деревенские заботы.

Такие места, как моя деревня, в целом редко встречаются в историях людей, которые решают строить свое будущее в крупных городах. Однако моя судьба сложилась по-другому. Я в какой-то момент понял, что жизнь к которой я привык, меня не устраивает. Понял, что если хочу достичь чего-то большего, то могу это сделать, полагаясь только на себя. Я начал вставать рано утром, бегал, читал книги, занимался английским языком. Так начался мой путь к саморазвитию, пусть и без системности. Я просто искал себя, вдохновлялся историями других людей, пробовал понять, куда двигаться дальше. Позже начал подрабатывать: летом помогал отцу на стройке, а потом собирал ягоды на продажу. Это была тяжелая физическая работа с небольшими доходами, но иметь свой заработок стало принципиальным моментом — это давало чувство независимости. Однако вопрос «Кем я хочу стать?» тогда оставался без ответа.





Все изменилось в 16 лет, когда я случайно наткнулся на классный ролик рилсмейкера из Instagram. Уровень монтажа очень зацепил, и про себя я подумал: «А что, если попробую сделать что-то подобное?» Тогда я даже не представлял, что на этом можно зарабатывать. Просто сделал три ролика для себя, чтобы понять, как все работает. Это были простые вещи, вроде обзоров на книги по бизнесу. Но в процессе я осознал, что мне нравится монтировать видео. Это было как творчество, где можно выражать себя. Я быстро нашел первого клиента через Telegram-чаты. За ролики мне платили 5 BYN. Это смешные деньги, но они дали отличный мотивационный трамплин для старта. Я все делал с максимальной отдачей, старался с каждым разом улучшать свои навыки. Вскоре стал зарабатывать около 300 BYN в месяц. Эти деньги позволили сосредоточиться на работе, а не учебе, которую я поставил на второй план.

Моя мама была единственным человеком, который поддержал начинание. Она всегда верила в меня, хотя многие вокруг считали, что я выбрал неправильный путь. Учителя настаивали на хорошей учебе, чтобы я смог поступить в университет. Классный руководитель даже подговаривал одноклассников, чтобы они пытались меня «вразумить». Это давление ощущалось постоянно, но я продолжал заниматься тем, что нравилось, и не планировал идти в университет. На монтаж стабильно тратил 4−6 часов в день, а на уроках продолжал поиски новых клиентов. В основном это были продакшн-студии, которые сами снимали контент и делегировали монтаж фрилансерам со стороны. Мы начали с низких чеков, но мне было важно показать профессионализм и развитие скиллов.





Огромную роль на профессиональном пути сыграл личный наставник. В начале было много вопросов и сомнений: все ли правильно делаю, стоит ли повышать цены, смогу ли конкурировать с более опытными специалистами? Я чувствовал, что мне не хватает уверенности и понимания, как двигаться дальше. Именно в этот период познакомился с человеком, который стал для меня онлайн-наставником. Он не просто научил техническим аспектам работы, но и помог изменить отношение к себе и своему труду. Основной посыл прост: «Люди чувствуют, как ты себя оцениваешь. Если ты сам сомневаешься в своей ценности, они тоже будут сомневаться». Это был самый сложный психологический барьер внутри. Сначала мне казалось, чтобы зарабатывать больше, нужно брать больше заказов. К тому же, я привык работать за символическую плату, боясь, что если подниму цены, клиенты просто уйдут. Но в реальности высокое качество работы всегда найдет своего заказчика, и хорошие спецы должны оценивать себя высоко. «Не бойся терять клиентов, которые не готовы платить за твою работу. Это не ты теряешь их, это они теряют возможность работать с тобой» — говорил он.

Еще один ключевой момент — работа с российским рынком. До этого я ориентировался только на местных заказчиков, где бюджеты были ограничены, а требования иногда несоразмерны оплате. Позже я начал искать клиентов в российских регионах, и тогда появились первые заказы с серьезными бюджетами.

Мои отношения с клиентами всегда строились на ответственности и искренности. Я с самого начала стараюсь выстраивать диалог так, чтобы люди чувствовали максимум. Это мой принцип: если берусь за проект, то делаю его качественно, даже если заказ небольшой. Каждый ролик я старался сделать лучше, чем предыдущий. Это моя стратегия — расти через каждую выполненную задачу. Если ты показываешь, что тебе важно сделать качественный продукт, клиенты это ценят. Я всегда был открыт для вопросов, пояснений, старался объяснять, что и почему делаю, чтобы они понимали, за что платят. Именно благодаря принципу «делай больше, чем от тебя ожидают» многие рекомендовали меня другим. Так и произошел серьезный прорыв в моей карьере — постоянный доход $ 1500+ в месяц. Для нашей деревни это невероятная сумма — возможно, больше, чем зарабатывают все ее жители вместе взятые. Это был уже не просто заработок, а реальная возможность изменить свою жизнь.





Сегодня рилсы нужны всем: предпринимателям, экспертам и даже компаниям. Это универсальный инструмент, который подходит практически для любой сферы — от бизнеса до образовательного контента. Зритель должен чувствовать, что ролик делается профессионалами. Это значит, что переходы должны быть плавными, текст — четким, а звуковые эффекты — гармонично вписанными. Вместе с тем любой ролик — это не просто красивая картинка, но и правильный сценарий, где самый важный элемент — идея, которая должна зацепить зрителя с первых секунд. Например, яркий заголовок или сильная эмоция в самом начале — обязательные элементы. Если вы начинаете ролик с чего-то скучного, зритель просто пролистает. Важную роль также играют динамика и ритм видео. Например, сейчас популярны ролики с множеством быстрых вставок, эффектов, текстовых элементов. Ранее таких видео почти не было, и я понял, что это направление станет востребованным, поэтому сосредоточился на обучении именно этому стилю. Так я одним из первых научился делать динамичные ролики, которые выглядели «дорого» за счет грамотного использования эффектов, анимаций и текста.

Учитывая мои успехи и полное отсутствие единомышленников в ближайшем окружении, переезд в Минск напрашивался сам собой. Доходы уже позволяли думать о самостоятельной жизни, но я откладывал деньги, чтобы создать финансовую подушку. Это было важно: переезжая в город, я хотел быть уверенным, что смогу не только оплачивать свое жилье, но и продолжать развиваться. Минск стал для меня местом возможностей. Здесь было все: ресурсы для роста, новые люди, с которыми можно общаться и сотрудничать, и атмосфера большого города, которая заряжает энергией. Именно в Минске я впервые осознал, что рядом есть люди, которые хотят большего, стремятся развиваться, строить бизнес или реализовывать свои идеи. Это было вдохновляюще. Я начал посещать мероприятия для фрилансеров, общаться в профессиональных чатах, искать единомышленников. Именно благодаря таким знакомствам я встретил Юру. Мы пересеклись на одном из мероприятий, и оказалось, что у нас схожие взгляды на работу и жизнь, стремление к самостоятельности и желание развиваться.

Юрий:

— Я провел детство в Полоцке, пока не поступил в Суворовское училище. С самых ранних лет у меня была мечта — стать военным летчиком. Я всегда представлял себя в форме, за штурвалом, летающим над облаками. Вот почему решил уйти из обычной школы и поступить в училище после шестого класса. Там совсем другая жизнь — строгий режим, дисциплина, распорядок, который ты не можешь нарушить. Я верил, что это приведет меня к цели, и на протяжении четырех лет искренне видел свое будущее в армии, но в 10 классе что-то изменилось, я начал переосмысливать свои цели. Появилось ощущение, что это не мой путь, что я не хочу всю жизнь быть военным, хотелось найти себя в чем-то новом. К тому моменту внутри нашего курса образовалось небольшое комьюнити из 4 человек: пока другие ложились спать в 10 вечера, мы шли в класс, чтобы читать книги, учиться и обсуждать идеи. Мы не знали точно, чем хотим заниматься, поэтому пробовали все: криптовалюту, программирование, дизайн, психологию. Больше всего меня заинтересовал дизайн и профильные курсы по нему. Я понял, что создание чего-то визуально красивого и функционального — это то, что может приносить мне удовольствие. Сначала я не был уверен в положительной реакции родителей, особенно мамы. Она всегда поддерживала меня, но четыре года в Суворовском — это серьезный срок, и она надеялась, что я продолжу этот путь. Помню, как мы сели поговорить, и я честно рассказал, что больше не вижу себя в армии. Это был непростой разговор, но мама поняла меня. Она полностью поддержала решение и уже на следующий день забрала документы, чтобы я мог вернуться в обычную школу.





Мне было сложно адаптироваться к школьной жизни. Это был совершенно другой ритм, другие люди, и я чувствовал себя немного потерянным, но продолжал развиваться в дизайне. Получилось даже поработать в небольшой студии, но из-за стресса на фоне неопределенного будущего я быстро перегорел.

Начался период бесцельного существования. Это время оказалось непростым, но именно оно помогло пересмотреть приоритеты. После Нового года я собрался с силами и решил снова сосредоточиться на развитии: вернулся к книгам, спорту, начал искать новые пути. Тогда же узнал про институт бизнеса в БГУ. Это был интересный вариант — обучение на английском языке с интересными перспективами. Родители поддержали идею: я поступил и переехал в Минск.

Здесь и встретил Данилу, который уже был опытным монтажером и работал с клиентами из разных сфер. Мы познакомились на одном из мероприятий, и оказалось, что у нас много общего. Мы оба начинали в регионе, оба прошли через непростой путь поиска себя. Данил предложил поработать, и я с радостью согласился. Сначала брал на себя небольшие задачи, учился, вникал в процессы, и со временем мы стали работать как команда, дополняя друг друга. У меня опыт в дизайне, у Данила — в монтаже и взаимодействии с клиентами. На старте это были небольшие отдельные заказы, но со временем объем работы начал расти, и мы осознали, что без найма команды и создания полноценного продакшена уже не справиться.





Даниил:

— Для меня идея создания студии продакшена — это не просто бизнес-цель. Это возможность систематизировать всю нашу деятельность, масштабировать проекты и построить команду, которая будет гордиться результатами своей работы. Теперь мы уже не просто фрилансеры — мы формируем полноценную структуру, где каждый человек выполняет свою роль. Хочется стать той студией, которая закрывает все потребности клиента: от разработки идеи и сценария до монтажа и публикации роликов, что называется концепцией «под ключ». Клиенту не нужно думать о деталях — мы берем на себя весь процесс. Это наше главное преимущество: скорость и минимальное вовлечение клиента в рутинные задачи, мы не тратим время человека. Мы берем всю рутину на себя. Высокий LTV нам помогает сохранять внимательная работа с клиентами. Мы стараемся носить все правки бесплатно, если это не переходит какую-то разумную грань. Второй момент — это скорость и качество работы. Есть клиенты, с которыми мы работаем год или полтора.

К сожалению, пока мы видим, что белорусский рынок недостаточно развит в плане видеопродакшена. Многие предприниматели не понимают, какую ценность могут дать качественные рилсы. Поэтому наша задача — не просто предлагать свои услуги, но и объяснять, как это работает, показывать свои реальные кейсы. Например, мы добились отличных результатов для пластического хирурга из России: за 200 роликов его аудитория выросла на 50 тысяч целевых подписчиков за год, а один из них формата «до / после» набрал миллион просмотров менее чем за сутки, что привело к 300 заявкам на услуги. Хирург даже удалил этот ролик, потому что из-за этого у него запись сформировалась на 2 или 3 месяца вперед.

Еще один заметный кейс — 4 млн просмотров и 100 тыс. новых подписчиков благодаря 8 роликам для музыкального аккаунта. Тем временем, в Беларуси все еще не осознают потенциальную эффективность таких инструментов, хотя в России практически каждая компания понимает необходимость видеомаркетинга. Там предприниматели знают, что качественный контент — это их лицо, это то, что привлекает клиентов, а у нас это все еще котируется как «лишние траты». Именно вопрос бюджета и ценности, а не отсутствие доверия — главная сложность работы с белорусским бизнесом. Но одновременно это огромная возможность, так как если индустрия будет быстро развиваться, мы можем стать одними из крупнейших игроков в почти свободной нише.





Юрий:

— Сейчас мы работаем с разными сферами, и каждая из них требует своего подхода. Например, пластическая хирургия — это одно. Там важно показывать экспертность и привлекать клиентов через качественные, эстетичные ролики. А вот в строительстве или недвижимости нужны более информативные и визуально понятные видео. Или киберспорт: там все завязано на динамике, ярких кадрах, эмоциях. Если адаптировать подход под каждого клиента, то это всегда сработает. В месяц у нас примерно 10−15 клиентов, где абсолютное большинство — постоянники. Некоторые приходят с небольшими запросами — например, несколько рилсов для теста, — а другие заказывают сразу крупные пакеты. Например, недавно у нас заказали пакет из 30 роликов на сумму $ 1200. Это только за монтаж. К счастью, мы уже имеем возможность выбирать своих клиентов по принципу интереса и амбициозности их проектов. Сейчас нам хочется браться не за разовые задачи, а строить долгосрочные отношения. Это дает стабильность и уверенность в завтрашнем дне.





«В любом случае главное помнить: выгорание — это не конец, а сигнал»

Даниил:

— В нашей работе отношения с клиентом играют огромную роль. Я всегда стараюсь работать только с теми, с кем чувствую себя комфортно. Если клиент воспринимает тебя как партнера, а не просто исполнителя, все становится намного легче. Бывали случаи, когда я отказывался от солидных денежных предложений, потому что подход человека не совпадал с моими принципами. Для меня важны человеческие отношения.

Юрий:

— А еще я заметил, что белорусский рынок отличается тем, что здесь многие клиенты хотят гарантий. Они хотят точно знать, что вложенные деньги окупятся. Но в контенте нет стопроцентных гарантий. Здесь важно пробовать разные подходы, смотреть, что работает, и постоянно адаптироваться. В этом и есть сложность системной работы. Единственное, что мы можем гарантировать — это качество роликов в заданных рамках.

Даниил:

— Наша основная цель — создать полноценную студию продакшена и выйти на уровень, где каждый процесс, от разработки идеи до публикации роликов, будет максимально автоматизирован и качественно организован. В планах — привлечь много крутых специалистов: сценаристов, монтажеров и операторов. Также мы хотим расширить оффлайн-направление. Если раньше основной услугой был монтаж, то теперь планируем предлагать полный цикл, включая съемки и постпродакшн. Хочется в числе первых предложить рынку полный спектр услуг по созданию видеоконтента в Беларуси. Для этого мы активно изучаем возможности, участвуем в бизнес-завтраках и проводим переговоры с потенциальными клиентами. Кроме того, есть планы усилить присутствие в онлайне. Мы будем делать собственные рилсы, чтобы демонстрировать уровень наших работ и привлекать новых клиентов.





И несмотря на то, что мы только в начале пути, я уже осознал, что ключевой аспект бизнеса — это не процессы или продукты, а личный баланс в жизни его создателей. Когда ты молод, только начинаешь зарабатывать, хочется браться за все и сразу. Я помню периоды, когда работал почти без перерывов, старался брать как можно больше заказов, чтобы увеличить доход. Сначала это вдохновляет, особенно когда ты видишь финансовый результат. Но со временем любая работа перестает приносить радость, превращаясь в рутину, механическое выполнение задач без огня внутри. В таком состоянии накапливается усталость, как результат — проседает профессиональная сфера. У меня уже случался подобный кризис, заработки сильно упали, а расходы остались прежними. Как следствие, появились сомнения в своих силах и поводы подумать о новом пути. Но здесь важно не ломаться и идти за внутренним балансом. Нельзя жить только работой. Нужно время на себя, на отдых, на перезагрузку. Сейчас я стараюсь выделять дни, когда полностью отключаюсь от работы: занимаюсь спортом, встречаюсь с друзьями, читаю книги. Эти маленькие передышки помогают восстанавливать силы.

Юрий:

— От себя добавлю, что важную роль играет окружение. Когда вокруг тебя люди, которые поддерживают, это помогает не впасть в выгорание. У нас с Даней уже было такое, что мы просто садились и обсуждали, что делать дальше, делились мыслями. Это очень помогает. Ты понимаешь, что не один, что есть кто-то, кто тебя поймет. Но помимо окружения еще важнее научиться слушать себя. Бывают моменты, когда ты понимаешь: все, нужно остановиться, взять паузу. И это нормально. Раньше я думал, что нужно работать постоянно, без остановки, чтобы добиться успеха. Но сейчас понимаю, что успех — это еще и умение жить, наслаждаться моментами, общаться с друзьями, путешествовать. Поиск баланса — непрерывный процесс. Я до сих пор учусь выстраивать день так, чтобы было время и на работу, и на отдых. В любом случае главное помнить: выгорание — это не конец, а сигнал. Это знак, что нужно пересмотреть свои приоритеты, что-то изменить. И если слушать себя, не бояться делать паузы, то можно не только восстановиться, но и выйти из этого состояния более сильным.





Даниил:

— Для меня создание студии — это не просто бизнес. Это способ доказать самому себе, что я могу. Я хочу строить что-то свое, уникальное. Мне нравится идея независимости, когда ты сам определяешь свой путь. Я смотрю на студию как на начало чего-то большого. Через несколько лет хочется по праву считать себя ведущим продакшеном в Беларуси и выйти на международный уровень.

Юрий:

— А для меня это еще и способ сделать свою жизнь интересной. Я не хочу просто существовать, ходить в университет и ждать, когда что-то случится. Я хочу быть активным, создавать, двигаться вперед. Это не только про деньги, хотя, конечно, финансовая независимость важна. Это больше про внутреннее чувство, что ты строишь свою историю, что ты можешь делать больше, чем просто жить по шаблону большинства людей.

Даниил:

— В конечном счете, нас мотивируют наши результаты. Когда видишь, что ролик набирает миллионы просмотров, что клиенты возвращаются и благодарят за работу, это вдохновляет. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении, и помогает становиться лучше.