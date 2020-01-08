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Если припарковаться не там, где положено
09.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Нередко на парковках все места заняты, особенно у крупных магазинов, торговых центров. А если и встречаются свободные, то они — для инвалидов. Кто имеет право там парковаться и что будет, если автомобиль оставит водитель, не имеющий никакого отношения к такой категории лиц?
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Нередко на парковках все места заняты, особенно у крупных магазинов, торговых центров. А если и встречаются свободные, то они —
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