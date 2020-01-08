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Если припарковаться не там, где положено

09.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Нередко на парковках все места заняты, особенно у крупных магазинов, торговых центров. А если и встречаются свободные, то они — для инвалидов. Кто имеет право там парковаться и что будет, если автомобиль оставит водитель, не имеющий никакого отношения к такой категории лиц?
Водитель запарковался в месте для инвалидов, обозначенном дорожной разметкой. Он посчитал, что не допустил нарушения, поскольку разметку должен дублировать дорожный знак. В данном случае водитель нарушил требования ПДД, т.к. дорожная разметка может применяться без установки соответствующего дорожного знака.
На заметку
Стоянку автомобиля следует отличать от его остановки. Под стоянкой автомобиля понимается прекращение его движения более чем на 5 минут. А остановка — это прекращение движения автомобиля до 5 минут (или более чем на 5 минут, если это связано с посадкой или высадкой пассажиров, а также загрузкой или разгрузкой).
Кто может парковаться в месте, предназначенном для инвалидов? Стоять в месте, отведенном для инвалидов разрешено только автомобилю с опознавательным знаком «Инвалид» .
Что грозит за незаконную стоянку в месте для инвалидов
За незаконную стоянку в месте, отведенном для инвалидов, предусмотрена административная ответственность. При этом нарушитель не обойдется предупреждением. За данное нарушение ПДД предусмот-рен штраф. Его размер фиксированный — 2 БВ.
Помимо штрафа, по решению сотрудника ГАИ автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку. В таком случае нарушителю придется оплатить расходы по эвакуации, а также каждый день нахождения автомобиля на штрафстоянке.
ОГАИ РОВД.

 
 
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Нередко на парковках все места заняты, особенно у крупных магазинов, торговых центров. А если и встречаются свободные, то они —
 
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