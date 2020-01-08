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В Ольшанах «полицейских уложили спать» и никого об этом не предупредили

09.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пришлось вмешаться районным властям и ГАИ.

В Ольшанах «полицейских уложили спать» и никого об этом не предупредили

Фото из архива Медиа-Полесья

По поручению Столинского райисполкома сотрудники ОГАИ местного РОВД провели мониторинг в агрогородке Ольшаны на предмет наличия на дорогах населённого пункта предупреждающих и ограничивающих скорость движения знаков на подъезде к искусственным неровностям, называемым в народе «спящими полицейскими».

В результате мониторинга необозначенные знаками искусственные неровности обнаружены на улицах Чкалова, Сосновой и Красной. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в Столинское ДРСУ-141 направлено предписание об обустройстве указанных неровностей соответствующими дорожными знаками.

По информации Столинского райисполкома, заказ на изготовление необходимых знаков предприятие уже сделало. Их установка на вышеназванных улицах агрогородка Ольшаны будет выполнена уже в первом квартале текущего года.

 
 
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  Пришлось вмешаться районным властям и ГАИ. Фото из архива Медиа-Полесья По поручению Столинского райисполкома сотрудники ОГАИ местного РОВД провели мониторинг...
 
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