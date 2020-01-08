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Тимати не узнать: он сбрил бороду, проиграв дочери

09.01.2020 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

36-летнему Тимати пришлось выполнить оригинальное желание своей пятилетней дочери Алисы. Основатель лейбла Black Star Inc. проспорил пятилетней дочери Алисе бороду, пишет cosmo.

Музыкант отдыхает с семьей в Коста-Рике. Тимати решил сыграть с дочерью в популярную игру «Камень, ножницы, бумага». В случае выигрыша артист намеревался посмотреть с девочкой интересный ему фильм. А малышка заявила, что хочет увидеть отца без бороды.

Удача оказалась на стороне ребенка. Тимати ничего не оставалось, кроме как выполнить поставленное условие. Он отправился в ванную комнату и на глазах Алисы принялся сбривать бороду. «Она ушла, но обещала через две недели вернуться», — пошутил Юнусов в описании к видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 8 Янв 2020 в 10:48 PST

 
 
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«Она ушла, но обещала через 2 недели вернуться».
 
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