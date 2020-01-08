Как оформить выезд за границу на постоянное проживание? Рекомендации специалиста

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Выезд граждан Республики Беларусь за границу, (в том числе и на постоянное проживание во все страны мира) определяется Законом Республики Беларусь от 20.09.2009 «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

Для оформления выезда за границу на постоянное проживание необходимо пройти специальную процедуру, предусматривающую получение паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь (паспорт серии РР) с одновременным снятием с регистрационного учета по прежнему месту жительства в Республике Беларусь.

Список требуемых документов на оформление паспорта серии РР предусмотрен в Перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 (далее – Перечень).

Так, например, согласно п.п. 11.3.1. Перечня (компетенция ОВД) при выдаче паспорта серии РР гражданину, проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, необходимо предоставить в подразделение по гражданству и миграции ОВД следующие документы:

заявление (форма № 1);

анкета заявителя (форма № 2);

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении заявителя;

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом);

свидетельство о перемене имени – в случае перемены заявителем фамилии, собственного имени, отчества;

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке;

свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста;

письменное согласие законного представителя проживающего в Республике Беларусь несовершеннолетнего ребенка заявителя либо лица, в отношении которого заявитель обязан уплачивать алименты, на выезд заявителя из Республики Беларусь на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь, засвидетельствованное должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел или удостоверенное нотариально, либо копия решения суда о возможности выезда заявителя из Республики Беларусь на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь без согласия указанных лиц — в случае наличия проживающих в Республике Беларусь несовершеннолетних детей заявителя, а также лиц, в отношении которых заявитель обязан уплачивать алименты;

трудовая книжка заявителя (при ее наличии);

документ, подтверждающий внесение платы.

Помимо указанных документов несовершеннолетними представляются:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства, которые являются законными представителями несовершеннолетнего, – в случае усыновления (удочерения) или установления попечительства над несовершеннолетним постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без гражданства;

письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего ребенка, который проживает в Республике Беларусь и не оформляет постоянное проживание за пределами Республики Беларусь совместно с несовершеннолетним, на выдачу несовершеннолетнему паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, засвидетельствованное должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел или удостоверенное нотариально (при отсутствии такого согласия — копия решения суда о возможности выезда несовершеннолетнего из Республики Беларусь на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь без согласия такого законного представителя, или копия решения суда о признании такого законного представителя недееспособным, или копия решения суда о лишении такого законного представителя родительских прав, или выданная органом, ведущим уголовный процесс, справка о розыске такого законного представителя, или Брачный договор либо Соглашение о детях (копии, засвидетельствованные нотариально);

копия решения суда об объявлении законного представителя несовершеннолетнего умершим либо о признании его безвестно отсутствующим или справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о рождении, если запись о родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (по указанию матери), – в случае, если один из законных представителей несовершеннолетнего отсутствует;

копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении), установлении опеки или попечительства над несовершеннолетним постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без гражданства – в случае усыновления (удочерения), установления опеки или попечительства над несовершеннолетним постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без гражданства;

документы, подтверждающие проживание законного представителя несовершеннолетнего в государстве, в которое несовершеннолетний выезжает на постоянное проживание, в случае выезда несовершеннолетнего на постоянное проживание за пределы Республики Беларусь без законного представителя.

Конкретное количество документов при выдаче паспорта серии РР определяется применительно к каждому гражданину в пределах вышеперечисленных перечней. Размер платы, взимаемой в данном случае:

бесплатно – для граждан, находящихся на полном государственном обеспечении;

– для граждан, находящихся на полном государственном обеспечении; 2,5 базовой величины – для участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов;

– для участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов; 5 базовых величин – для иных граждан.

Максимальный срок осуществления административной процедуры:

14 дней со дня подачи заявления – в случае усыновления (удочерения), установления опеки или попечительства над несовершеннолетним постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или лицом без гражданства;

2 месяца со дня подачи заявления – в иных случаях.

Срок действия паспорта:

10 лет – для граждан, не достигших 64-летнего возраста; гражданам, достигшим 64-летнего возраста, паспорт следует поменять по достижению 100-летия; гражданам, достигшим 99-летнего возраста, следует заменить паспорт в 125-летнем возрасте.

При этом, в соответствии со ст. 20 Закона гражданин, желающий постоянно проживать за границей, до оформления соответствующих документов должен исполнить следующие обязанности:

исполнить налоговые обязательства (справка из ИМНС);

прекратить деятельность индивидуального предпринимателя — для граждан, осуществляющих такую деятельность на территории Республики Беларусь;

получить согласие военного комиссариата на оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь – для призывников (справка военкомата установленной формы);

исполнить алиментные обязательства — для граждан, которые имеют проживающих в Республике Беларусь несовершеннолетних детей, а также для граждан, которые обязаны уплачивать алименты в отношении супруга, бывшего супруга, нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей;

возместить расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, — для граждан, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязаны возмещать такие расходы.

Заместитель начальника

Ганцевичского РОВД по ИРиКО

майор милиции

М.И. Лукьянчик

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