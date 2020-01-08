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«Ныне день рождения нашего Спасения…»

09.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Ныне день рождения нашего Спасения…»

В Рождественскую ночь в храме Воскресения Христова прошло торжественное богослужение. На всенощную службу пришли не только жители города, но и гости. Так, в торжественном богослужении приняла участие группа верующих из Климовичей.
Перед храмом – рождественский вертеп. Верующие останавливаются, крес-тятся. Да и сам храм также убран по-праздничному. На иконостасе – гирлянды из белых цветов и хвои. Венком из белых цветов и зелени украшена икона Рождест-ва Христова, которая находится на аналое. А над ней – сень из хвои, в которой, словно звезды, светятся белые цветы и порхают вырезанные из бумаги белые ангелы.
Божественную литургию провел настоятель храма протоиерей Сергий Коростелев. И эта праздничная рождественская ночь подарила чувство приобщения к божественной благодати и, конечно же, радость и душевное тепло. Многие участники праздничного торжественного богослужения приобщились Святых Христовых тайн. Рождество — светлый и радостный праздник, который озаряет душу.
Райское пение церковного хора под управлением регента Ирины Коростелевой никого не оставило равнодушным. В ту праздничную рождественскую ночь прозвучало и много колядок, одну из них, вместе с хором, исполнил настоятель храма. Завершил торжественное богослужение праздничный фейерверк. Словно огромные цветы зажигались над храмом.
Христос родился. Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. Эти слова проникли в душу каждого верующего. А праздник продолжался. Утром, 7 января, в храме – снова много верующих. Здесь отслужили молебен с акафис-том Рождеству Христову, а затем состоялся Рождественский утренник, подготовленный учителями и воспитанниками воскресной школы, которая работает при храме. Трогательно было слушать, как дети славят Рождество Хрис-тово. Много было юных зрителей, которые пришли с родителями, бабушками и дедушками. Им воспитанники воскресной школы подарили сувениры, сделанные своими руками. Отец Сергий поблагодарил организаторов и участников утренника, поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова. Затем юные гости рассказывали стихи, а настоятель храма вручил им сладкие подарки. Всех пригласили отведать Пирог доброты. Такая традиция родилась в храме. Многие прихожане приняли участие в подготовке этой рождественской акции – принесли выпечку, которая стала частью большого Пирога доброты. Такого большого, как сердце по-настоящему верующего человека.

«Ныне день рождения нашего Спасения…»

 
 
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В Рождественскую ночь в храме Воскресения Христова прошло торжественное богослужение. На всенощную службу пришли не только жители города, но и
 
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