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В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы
Источник материала: СТВ
Новости мира. Все мировые СМИ не оставляют без внимания ход расследования авиакатастрофы в небе над Тегераном. В Украине и Иране 9 января объявлен день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропорту «Борисполь» создали импровизированный мемориал, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. Люди несут цветы, свечи.
Между тем на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В ходе предварительного расследования выяснилось, что причиной возгорания мог стать перегрев двигателя.
Напомним, авиакатастрофа произошла накануне. Воздушное судно «Международных украинских авиалиний» загорелось и упало в районе аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.
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Новости мира. Все мировые СМИ не оставляют без внимания ход расследования авиакатастрофы в небе над Тегераном. В Украине и Иране 9 января объявлен день...
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