ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

09.01.2020 10:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Все мировые СМИ не оставляют без внимания ход расследования авиакатастрофы в небе над Тегераном. В Украине и Иране 9 января объявлен день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пилот старался увести самолёт от окружающих его домов». Названы версии крушения Boeing в Иране

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

В аэропорту «Борисполь» создали импровизированный мемориал, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. Люди несут цветы, свечи.

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

Между тем на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В ходе предварительного расследования выяснилось, что причиной возгорания мог стать перегрев двигателя.

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

Напомним, авиакатастрофа произошла накануне. Воздушное судно «Международных украинских авиалиний» загорелось и упало в районе аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. 

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Все мировые СМИ не оставляют без внимания ход расследования авиакатастрофы в небе над Тегераном. В Украине и Иране 9 января объявлен день...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как заработать миллиард долларов на чайном грибе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика