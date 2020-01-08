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В Докшицах на пожаре в доме погибла 55-летняя женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Докшицах на пожаре погибла женщина.
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Наблюдалось задымление и горение внутри дома. В момент возникновения пожара в помещении находилась 55-летняя женщина – инвалид I группы по зрению.
Во время тушения пожара тело хозяйки было обнаружено на полу в комнате.
Возгорание ликвидировали. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены и имущество. Устанавливается причина пожара. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Докшицах на пожаре погибла женщина. По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило вечером восьмого января. Наблюдалось задымление и...
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