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Трамп не будет решать военным путём конфликт в Иране

09.01.2020 12:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Две ракеты были выпущены по «зелёной зоне» иракского Багдада. Одна из них упала недалеко от посольства США. В результате обстрела никто не пострадал,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп не будет решать военным путём конфликт в Иране

Подвергшийся атаке район патрулируют американские вертолеты. Кто стоит за этим обстрелом, пока непонятно. Ситуация в регионе остаётся напряжённой.

Трамп не будет решать военным путём конфликт в Иране

Отношения между соседним Ираном и США обострены. После гибели Касема Сулеймани, ракетных обстрелов американских баз в Ираке мировое сообщество ожидало официальное заявление Дональда Трампа. Позже американский лидер выступил с обращением к нации и пообещал, что военным путём конфликт между США и Ираном решён не будет. Против Тегерана намерены ввести новые жёсткие санкции.

Люди в материале: Дональд Трамп
 
 
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Новости США. Две ракеты были выпущены по «зелёной зоне» иракского Багдада. Одна из них упала недалеко от посольства США. В результате обстрела никто не...
 
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