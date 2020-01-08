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Андрей Савиных: парламентарии Беларуси готовы ратифицировать визовое соглашение на ближайшей весенней сессии

09.01.2020 11:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский парламент рассчитывает ратифицировать визовое соглашение с ЕС на весенней сессии в приоритетном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление 9 января прозвучало в Палате представителей.

Подробности узнаем у корреспондента Дмитрия Бояровича.

Андрей Савиных: парламентарии Беларуси готовы ратифицировать визовое соглашение на ближайшей весенней сессии

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Завершился брифинг председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания. Ожидалось, что на нем будет озвучена возможная дата ратификации соглашений с ЕС. Напомним, речь идет о соглашении об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС. А также – о соглашении о реадмиссии. Во время брифинга председатель комиссии по международным делам – Андрей Савиных – выступил с заявлением для прессы.

Андрей Савиных: парламентарии Беларуси готовы ратифицировать визовое соглашение на ближайшей весенней сессии

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам:
Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь приветствует подписание в Брюсселе соглашения между Беларусью и Европейским союзом об упрощении поездок граждан. Мы убеждены, что данное соглашение будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных (в том числе туристических) контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими народами. В этой связи парламентарии Беларуси заявляют о своей готовности ратифицировать данное соглашение в приоритетном порядке на ближайшей весенней сессии парламента. Мы также обращаемся к нашим коллегам в Европейском парламенте придать этому процессу с их стороны необратимый характер.

Андрей Савиных: парламентарии Беларуси готовы ратифицировать визовое соглашение на ближайшей весенней сессии

Напомним, Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Это произошло накануне в Брюсселе. Работа над этими документами шла около 8 лет. Визовый документ предусматривает, что шенген для белорусов подешевеет до 35 евро. Некоторые категории граждан смогут его получать и вовсе без уплаты сбора. Правда, сейчас неизвестно, когда конкретно документы (их два, поскольку с соглашением об упрощении выдачи виз связано соглашение о реадмиссии) вступят в силу. А с ними белорусы получат шенген за 35 евро.

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Андрей Савиных: парламентарии Беларуси готовы ратифицировать визовое соглашение на ближайшей весенней сессии

На этом пути есть ряд этапов. Прежде всего, соглашения представят в Европейский парламент. Тогда совет сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. Процедура ратификации также требуется с белорусской стороны по согласованию с Национальным собранием Беларуси. По предварительной информации, все процедуры могут закончиться в мае. И документы вступят в силу в июне. 

Андрей Савиных: парламентарии Беларуси готовы ратифицировать визовое соглашение на ближайшей весенней сессии


Однако есть еще одно но, которое, возможно, ожидает белорусов. Со 2 февраля в Евросоюзе вступит в силу новый Визовый кодекс, по которому цена за шенген вырастет до 80 евро. При этом белорусская сторона рассчитывает, что ЕС временно заморозит стоимость шенгенских виз для наших граждан в размере 60 евро. Если же этого не случится – несколько месяцев все же будем платить за шенген 80 евро. 

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Андрей Савиных, Дмитрий Боярович
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский парламент рассчитывает ратифицировать визовое соглашение с ЕС на весенней сессии в приоритетном порядке, сообщили в программе...
 
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