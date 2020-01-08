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Андрей Савиных: парламентарии Беларуси готовы ратифицировать визовое соглашение на ближайшей весенней сессии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский парламент рассчитывает ратифицировать визовое соглашение с ЕС на весенней сессии в приоритетном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление 9 января прозвучало в Палате представителей.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам:
Напомним, Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Это произошло накануне в Брюсселе. Работа над этими документами шла около 8 лет. Визовый документ предусматривает, что шенген для белорусов подешевеет до 35 евро. Некоторые категории граждан смогут его получать и вовсе без уплаты сбора. Правда, сейчас неизвестно, когда конкретно документы (их два, поскольку с соглашением об упрощении выдачи виз связано соглашение о реадмиссии) вступят в силу. А с ними белорусы получат шенген за 35 евро.
На этом пути есть ряд этапов. Прежде всего, соглашения представят в Европейский парламент. Тогда совет сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. Процедура ратификации также требуется с белорусской стороны по согласованию с Национальным собранием Беларуси. По предварительной информации, все процедуры могут закончиться в мае. И документы вступят в силу в июне.
Подробности – в
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Андрей Савиных: парламентарии Беларуси готовы ратифицировать визовое соглашение на ближайшей весенней сессии
Новости Беларуси. Белорусский парламент рассчитывает ратифицировать визовое соглашение с ЕС на весенней сессии в приоритетном порядке, сообщили в программе...
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