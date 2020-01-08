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Движение поездов минского метро перекроют на 8 дней
Источник материала: БДГ
Движение поездов метро на участке от станции «Фрунзенская» до «Каменной горки» будет перекрыто с 25 марта по 1 апреля.
Об этом сообщает ГП «Минскметрострой».
Остановка движения связана с проведением работ по соединению третьей линии метро с действующими тоннелями Автозаводской линии.
Ранее предприятие сообщало, что строительные работы на первых трех станциях третьей, Зеленолужской, линии метро
Станции метро «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» будут открыты к 3 июля – дню освобождения Минска в Великой отечественной войне.
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Движение поездов метро на участке от станции «Фрунзенская» до «Каменной горки» будет перекрыто с 25 марта по 1 апреля. Об этом сообщает ГП «Минскметрострой».
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