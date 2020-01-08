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Движение поездов минского метро перекроют на 8 дней

09.01.2020 11:18 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Движение поездов метро на участке от станции «Фрунзенская» до «Каменной горки» будет перекрыто с 25 марта по 1 апреля.

Об этом сообщает ГП «Минскметрострой».

Остановка движения связана с проведением работ по соединению третьей линии метро с действующими тоннелями Автозаводской линии.

Ранее предприятие сообщало, что строительные работы на первых трех станциях третьей, Зеленолужской, линии метро выполнены на 95-98%. Станции будут временно закрывать, чтобы объединить техническую инфраструктуру. В связи с этим запустят наземный транспорт, введут дополнительные маршруты.

Станции метро «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» будут открыты к 3 июля – дню освобождения Минска в Великой отечественной войне.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение поездов метро на участке от станции «Фрунзенская» до «Каменной горки» будет перекрыто с 25 марта по 1 апреля. Об этом сообщает ГП «Минскметрострой».
 
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