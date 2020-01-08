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«Мы памятаем пра ўсіх салдат». 76-ю годовщину освобождения отметили в д. Зароново Витебского района

09.01.2020 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 76 лет назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена деревня Зароново Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы памятаем пра ўсіх салдат». 76-ю годовщину освобождения отметили в д. Зароново Витебского района

В январе 44-го почти 180 местных жителей находились в эвакуации, поэтому красноармейцев встречали только хорошо укрепленные позиции немцев. За месяц наши войска продвинулись всего на десяток километров, срезав  после Городка Зароновский выступ.

«Мы памятаем пра ўсіх салдат». 76-ю годовщину освобождения отметили в д. Зароново Витебского района

А затем почти полгода не могли подобраться к Витебску. Пока не началась операция «Багратион». Всё это время в 8 километрах от Зароново стоял фронт и велись ожесточённые бои. 

«Мы памятаем пра ўсіх салдат». 76-ю годовщину освобождения отметили в д. Зароново Витебского района


Елизавета Семенчукова, экскурсовод Музея истории Зароновского края:
Мы памятаем пра ўсіх салдат, якія загінулі на нашай зямлі. Расказваем пра іх у нашым музеі падчас экскурсій. Яны былі сапраўднымі героямі.

«Мы памятаем пра ўсіх салдат». 76-ю годовщину освобождения отметили в д. Зароново Витебского района

Станислав Никитин, краевед:
За весенне-осенюю вахту – две их было – было найдено 144 советских бойца. Вместе с этими бойцами было поднято три медали, одну медаль – уже нашли родственников, вручили торжественно. И осталось две медали, родственников которых мы не нашли. Первая – это Копцев Алексей Николаевич, уроженец города Алма-Аты. А вторая – Петров Александр Петрович, уроженец города Держинска. 

«Мы памятаем пра ўсіх салдат». 76-ю годовщину освобождения отметили в д. Зароново Витебского района

В окрестностях Зароново – 9 воинских захоронений. Личности 12 тысяч освободителей, павших за эти земли, установлены. Ежегодно, благодаря поисковой работе, к ним добавляется ещё около 400 имен.

Люди в материале: Елизавета Семенчукова, Станислав Никитин
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 76 лет назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена деревня Зароново Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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