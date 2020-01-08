|
«Мы памятаем пра ўсіх салдат». 76-ю годовщину освобождения отметили в д. Зароново Витебского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 76 лет назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена деревня Зароново Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В январе 44-го почти 180 местных жителей находились в эвакуации, поэтому красноармейцев встречали только хорошо укрепленные позиции немцев. За месяц наши войска продвинулись всего на десяток километров, срезав после Городка Зароновский выступ.
А затем почти полгода не могли подобраться к Витебску. Пока не началась операция «Багратион». Всё это время в 8 километрах от Зароново стоял фронт и велись ожесточённые бои.
Станислав Никитин, краевед:
В окрестностях Зароново – 9 воинских захоронений. Личности 12 тысяч освободителей, павших за эти земли, установлены. Ежегодно, благодаря поисковой работе, к ним добавляется ещё около 400 имен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 76 лет назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена деревня Зароново Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)