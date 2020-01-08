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Всего несколько цветков на заборе. Белорусы остались равнодушны к катастрофе украинского самолета
Источник материала: Партизан
Фотокорреспондент
«Boeing 737» авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» разбился вскоре после взлета. На борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Среди погибших было 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 гражданина Канады, 82 – Ирана, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Германии, 3 – Великобритании.
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Фотокорреспондент Belsat.eu побывал возле дипредставительств стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном 8 января. Цветы появились только у...
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