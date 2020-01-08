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СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

09.01.2020 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.

Он сообщил изданию "Цензор.нет", что сейчас проходит совещание с участием сотрудников компетентных органов Ирана и ICAO – Международной организации гражданской авиации, пишет РИА Новости.

«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта", – сказал Алексей Данилов.

По его словам, представители Украины согласовывают с иранскими властями выезд на место авиакатастрофы, где намерены искать обломки ракеты.

Секретарь СНБО также заявил, что Киев надеется на сотрудничество с Тегераном по всем вопросам, включая участие в расшифровке черных ящиков.

Данилов добавил, что в состав украинской комиссии вошли специалисты, которые расследуют крушение Boeing в Донбассе. Он отметил, что при изучении причин падения самолета в Тегеране будут использоваться наработки по расследованию катастрофы с МН17.

Крушение Boeing в Иране

Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В ранее опубликованном отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей.

Как отметили в ведомстве, траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта. При этом пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.

Агентство Рейтер со ссылкой на источник в канадских службах безопасности сообщило, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей как причину падения. По словам собеседника агентства, западные спецслужбы пришли к тому, что самолет не был сбит ракетой.

 
 
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
 
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