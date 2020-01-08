ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае открыли уже второй памятник Янке Купале

09.01.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Во Втором пекинском университете иностранных языков 8 января состоялось открытие памятника народному поэту Беларуси Янке Купале. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

В Китае открыли уже второй памятник Янке Купале

Фото Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике

В церемонии принял участие посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, автор памятника — директор Художественного музея Китая скульптор У Вэйшань, ректорат университета, представители госорганов Китая, послы иностранных государств, руководство Секретариата Шанхайской организации сотрудничества, журналисты китайских СМИ.

Мероприятие прошло в рамках завершения Года образования Беларуси в Китае. «Открытие памятника Янке Купале — событие, свидетельствующее об истинно дружественных отношениях между Беларусью и Китаем, об искреннем интересе и уважении китайского народа к белорусской истории и культуре», — отметили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что памятники белорусским писателям есть и в других городах Китая — Якубу Коласу в Тяньцзине и Янке Купале в Сиане.

Источник: БелТА

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Втором пекинском университете иностранных языков 8 января состоялось открытие памятника народному поэту Беларуси Янке Купале. Об этом БЕЛТА сообщили
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит на территории бывшего пивзавода и какая задумка владельца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика