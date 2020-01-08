В Китае открыли уже второй памятник Янке Купале

Источник материала: Полымя

Во Втором пекинском университете иностранных языков 8 января состоялось открытие памятника народному поэту Беларуси Янке Купале. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.





В церемонии принял участие посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, автор памятника — директор Художественного музея Китая скульптор У Вэйшань, ректорат университета, представители госорганов Китая, послы иностранных государств, руководство Секретариата Шанхайской организации сотрудничества, журналисты китайских СМИ.

Мероприятие прошло в рамках завершения Года образования Беларуси в Китае. «Открытие памятника Янке Купале — событие, свидетельствующее об истинно дружественных отношениях между Беларусью и Китаем, об искреннем интересе и уважении китайского народа к белорусской истории и культуре», — отметили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что памятники белорусским писателям есть и в других городах Китая — Якубу Коласу в Тяньцзине и Янке Купале в Сиане.

Источник: БелТА