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Незнание - сила: в Минске посвятили остановку... десантникам США

09.01.2020 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще в декабре в районе улицы Лобанка поставили необычный остановочный навес, который венчает фигура самолета, похожая на Ил-76, который действительно состоял и состоит на вооружении ВДВ.
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А внутри конструкции повесили табличку с цитатой про десант. Вот с ней-то и есть некоторые сложности.

«Тот, кто носит или носил десантные погоны с голубыми эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: „Я — десантник!“» — гласит надпись. Это реальная цитата «отца» десантных войск СССР Василия Маргелова, «дяди Васи». Однако фон надписи слегка смущает.

Несмотря на то, что деталей на изображении не видно, на нем точно не десантники СССР. Силуэт вертолета позволяет опознать в нем американский UH-1 Iroquois, больше известный как «Хьюи» — один из самых массовых боевых вертолетов США, ставший символом войны во Вьетнаме. 

Атака этих вертолетов под мелодию Рихарда Вагнера «Полет валькирий» в фильме «Апокалипсис сегодня» стала культовой в военном кино.


Прочие элементы снаряжения и вооружения десантников также позволяют однозначно идентифицировать их как американских военных: каски имеют характерные отогнутые поля, как M1 (основной шлем в армии США до 1985 года). Советские каски таких полей не имели. Второй слева боец носит оружие, больше всего похожее на карабин M1, стоявший на вооружении американской армии со времен Второй мировой.

Судя по всему, картинка была взята из бесплатного стока векторных изображений, фотографий, иконок для сайта и PSD-шаблонов.
 
 
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Еще в декабре в районе улицы Лобанка поставили необычный остановочный навес, который венчает фигура самолета, похожая на Ил-76, который действительно состоял и...
 
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