Что происходит на территории бывшего пивзавода и какая задумка владельца

Источник материала: Слуцк Город





Случчанин утверждает, что на территории здания бывшего пивоваренного завода ведутся работы. По его информации, завод продали россиянам и теперь здесь будут помещения для хранения и переработки зерна, а в скором и новые рабочие места. Журналист SlutskGorod узнал, так ли это на самом деле.

Как пояснила Жанна Руцкая, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по экономике, бывший пивоваренный завод продали ещё в конце 2018 года. Однако фирма, которая приобрела завод, зарегистрирована в Беларуси. Что именно собираются делать на его территории, она сказать не могла.

Председатель ликвидационной комиссии Андрей Дегтярёв ответил, что завод выкупил ООО «Сельхозинвест», зарегистрированный в Осиповичском районе в а.г. Великий Бор. Владельцем компании, которая специализируется на сельском хозяйстве и работает по всей республике, является гражданин Российской Федерации. На территории пивзавода частично должны реконструировать элеватор, а остальные площади хотят использовать для собственных нужд.

Представитель ООО «Сельхозинвест» Денис Гляченков подтвердил данную информацию. Кроме того, он рассказал, что изначально территория выкупалась под строительство сушилки и помещений для хранения кукурузы. Ни о какой переработке зерна речи не велось.

«Пока идут работы по изготовлению проектной документации и о рабочих местах говорить рано. Но в будущем, конечно, будут набирать штат сотрудников В этом году планировалось снести здание солодовни, чтобы построить на его месте помещение для зерносушилки. Решение в местном исполкоме по данному вопросу уже есть. ООО «Сельхозинвест» нанял бригаду, чтобы впоследствии демонтировать здание. Рабочие пока только выносят всё изнутри и освобождают территорию», - сказал Денис Гляченков.

Напомним, что Слуцкий пивоваренный завод начал свою работу в 1971 году. Кроме пива, здесь выпускали вино, квас и безалкогольные напитки. Завод не раз становился призёром международных фестивалей. В 2008 году его закрыли, а ликвидация началась только в 2010 году.

Ольга Кононович

SlutskGorod.by