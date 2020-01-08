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Шок! Хозяин убил гостя поленом и продолжал "праздновать" с трупом за столом

09.01.2020 13:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О пропаже мужа утром 8 января в милицию обратилась жительница деревни Черессы.



По словам женщины, супруг уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома. Как выяснили правоохранители, в последний раз его видели в гостях у односельчанина-ремесленника, недавно вернувшегося из России. 

Во время проверки данной информации сотрудниками уголовного розыска Миорского РОВД пропавший был обнаружен. Его труп находился в кресле за  столом, где несколько дней шло бурное застолье.

Как установила экспертиза, у погибшего 50-летнего мужчины имелась ссадина на голове, от которой, предположительно, он и скончался. 

Владелец дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона, сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать. 


Позже, как признался мужчина в разговоре с милиционерами, у него возникли подозрения, что с гостем не все в порядке. 

В отношении подозреваемого 1966 года рождения следователями Миорского РОСК возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома
 
 
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О пропаже мужа утром 8 января в милицию обратилась жительница деревни Черессы.
 
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