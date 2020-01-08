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Британка бросила пить и похудела на 20 кг за три месяца

09.01.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

47-летняя британка Шерил Джиллингс сбросила 20 кг, променяв алкоголь на тренировки, пишет Daily Mail. Раньше она выпивала четыре бутылки вина в неделю — а теперь регулярно проводит время в спортзале.

Шерил рассказывала, что пристрастилась к алкоголю после смерти отца. В какой-то момент она открывала четыре бутылки вина в неделю.

— Алкоголь помогал мне справляться со стрессом: если был плохой день на работе, я выпивала вечером. А в пятницу, субботу и воскресенье употребляла спиртное, потому что отдыхала.

В 2017 году брат Шерил покончил с собой, и британка осознала: ей пора меняться. Она растит двоих детей, и ей хотелось быть рядом со своей семьей как можно дольше. Это дало ей мотивацию полтора года продержаться без алкоголя. А потом Шерил записалась в фитнес-клуб, чтобы не чувствовать себя «вялой и уставшей».

Тренировки изменили не только ее самочувствие, но и внешность: за три месяца Шерил сбросила 20 кг. Теперь мама двоих детей тренируется 3−4 раза в неделю, а еще улучшила свое давление.


Фото: facebook.com/cherylsmith.gillings

— Я чувствую себя совершенно другим человеком! Я получаю удовольствие от жизни без алкоголя, могу отжаться сто раз — а раньше едва ли поднималась по лестнице без одышки. А еще я больше не страдаю от тревоги и стресса. И, в конце концов, экономлю деньги для семьи и не просыпаюсь с головной болью, — призналась британка.

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47-летняя британка Шерил Джиллингс сбросила 20 кг, променяв алкоголь на тренировки.
 
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