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Каждый 6-ой кофе за 1 копейку в «Гудзоне» и «Теремъ»

09.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Собирайте штампы в ресторане Гудзон и ТеремЪ и получайте 6-ой кофе за 1 копейку.

Для участия в акции необходимо приобрести любой кофе, приготовленный в кофемашине. За каждый приобретенный кофе ставится специальный штамп в купон. Для получения 6-го кофе за одну копейку необходимо собрать 5 (пять) штампов в одном купоне и предъявить кассиру.

Срок действия акции с 01.01.2020 по 29.02.2020

Акция распространяется только на кофе, приготовленный в кофемашине. Кофейные напитки, кофе «3 в 1», кофе в стиках и горячий шоколад не участвует в акции.


 
 
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