Банки приостановили выпуск карточек БЕЛКАРТ. В чем причина и когда он возобновится

Источник материала: Tut.by

C 1 января белорусские банки приостановили выпуск карточек БЕЛКАРТ. Сейчас банки предлагают только совместные карточки национальной платежной системы и MasterCard — БЕЛКАРТ-Maestro. FINANCE.TUT.BY выяснял, с чем это связано и когда выпуск карточек БЕЛКАРТ будет возобновлен.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Многие белорусские банки убрали со своих сайтов информацию об оформлении карточек платежной системы БЕЛКАРТ. Она осталась, к примеру, на сайте Белагропромбанка, но по телефону нам сообщили, что и там открыть БЕЛКАРТ сейчас нельзя.

— К сожалению, пока заготовок карточек у нас нет, они должны быть после 10−11 числа, — ответили в отделении Белагропромбанка.

На сайте Беларусбанка карты платежной системы БЕЛКАРТ с 1 января 2020 года находятся в разделе «Карточки, выпуск которых прекращен». В частности, туда попали обычная карточка БЕЛКАРТ, «ФотоКарта», карта «Детская».



Скриншот с сайта belarusbank.by

Наши читатели сообщили, что банк также перестал выпускать карты учащегося (эта карта предназначена для школьников, тоже работает на платежной системе БЕЛКАРТ).

«Беларусбанк перестал выпускать карты учащегося. В контакт-центре не говорят, из-за чего и будут ли вообще их выпускать. С сайта убрали соответствующую ссылку для оформления и всю информацию», — рассказал обратившийся в редакцию читатель.

Информация о карте учащегося действительно недоступна на момент написания текста.

По поводу оформления карты учащегося в контакт-центре Беларусбанка нам сказали следующее:

— В настоящее время такой возможности нет, так как банк не выпускает карты БЕЛКАРТ.

Почему возникли вопросы с выпуском карт

В PR-службе платежной системы БЕЛКАРТ назвали «некорректной» информацию о том, что банки временно приостановили выпуск карточек. Сложившуюся ситуацию там объясняют тем, что, согласно постановлению Нацбанка, с 1 января 2020 года банки обязаны выпускать карточки БЕЛКАРТ либо с чипом, либо с чипом и магнитной полосой. До этого карты этой платежной системы выпускались только с магнитной полосой (за исключением карточки БЕЛКАРТ-Maestro).

— В 2019 году платежная система БЕЛКАРТ предоставила возможность белорусским банкам эмитировать карточки БЕЛКАРТ с чипом. В настоящее время банками

производится обновление продуктовых линеек. Кроме того, банки по-прежнему имеют

возможность выпускать кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с чипом, — говорят в PR-службе платежной системы.

Как объяснил FINANCE.TUT.BY источник в банковской сфере, при этом банки не спешат выпускать «отечественные» карты с чипом, потому что они обходятся значительно дороже магнитных.

— Заготовка карточки только с магнитной полосой в зависимости от производителя стоит до 50 центов, цена заготовки карточки с чипом может доходить до доллара. Сейчас в стране эмитировано около 5 миллионов карточек БЕЛКАРТ. Перевыпустить каждую заготовку — это около 5 миллионов долларов в общей сумме, — подсчитывает эксперт. — На кого лягут эти затраты, особенно с учетом того, что карточки БЕЛКАРТ были, так сказать, социальными и часто выдавались бесплатно в рамках зарплатных проектов на госпредприятиях, пенсионерам, школьникам? Физлица платить, конечно, не будут, банки просто так выделить такие деньги тоже не могут. Поэтому ситуация зависла.

В PR-службе БЕЛКАРТ прокомментировали, что «коммерческие вопросы являются тайной банков и платежной системы».

— По нашему мнению, переход на эмиссию карточек БЕЛКАРТ с чипом не окажет

существенного влияния на стоимость карточек для конечного потребителя, — подытожили в БЕЛКАРТ.