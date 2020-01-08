|
Миллиардер заплатит $9 тыс тому, кто репостнет его в Twitter. Это эксперимент
Источник материала: KYKY>
Японский магнат из мира моды Юсаку Маэдзава отдаст девять миллионов долларов своим подписчикам в Twitter,
Юсаку даст по девять тысяч долларов тысяче своих подписчиков. Для того, чтобы получить деньги, нужно ретвитнуть пост японца, написанный не раньше 1 января 2020 года (ссылка на Twitter
Заметим, что японский миллиардер станет первым частным пассажиром, который будет летать вокруг Луны на SpaceX Илона Маска. Reuters говорит, что прощаться с деньгами для Юсаку – привычное дело: он известен своими заоблачными тратами на искусство и спорткары. А в перерывах любит поразмышлять, каким он будет – мир без денег.
Свою ярмарку щедрости для подписчков в Twitter Маэдзава связал с идеей базового дохода, или теорией о предоставлении периодических безлимитных платежей всем гражданам. Эту теорию, кстати, одобряют в некоторых политических кругах – ее разделяет даже кандидат в президенты от Демократической партии США Эндрю Янг.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)