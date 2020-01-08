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Получить визы в страны Евросоюза белорусам станет проще
09.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима, сообщается на официальном сайте МИД республики.
Теперь время рассмотрения заявок на визу граждан Беларуси, решивших поехать в страны ЕС, уменьшится, также снижен визовый сбор до €35.
Некоторые путешественники смогут получить многократные визы с более длительным сроком действия, при этом потребуется меньше документов для подтверждения цели поездки.
А июле
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Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Для белорусов уменьшен срок рассмотрения заявления на визу, а визовый сбор снижен до 35 евро.
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