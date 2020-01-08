Получить визы в страны Евросоюза белорусам станет проще

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима, сообщается на официальном сайте МИД республики.

Теперь время рассмотрения заявок на визу граждан Беларуси, решивших поехать в страны ЕС, уменьшится, также снижен визовый сбор до €35.

Некоторые путешественники смогут получить многократные визы с более длительным сроком действия, при этом потребуется меньше документов для подтверждения цели поездки.