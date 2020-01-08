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Экс-депутат Канопацкая нашла работу

09.01.2020 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-депутат белорусского парламента Анна Канопацкая нашла новую работу — она будет представителем по странам восточной Европы в международной инвестиционно-технологической компании с головным офисом в Австрии.

В компании, которая занимается энергетикой, Канопацкая будет работать по специальности — отвечать за юридические вопросы. Помимо официальной работы, экс-депутат, как и говорила ранее, планирует заниматься политикой.

— Я остаюсь в политике, чтобы реализовать проекты по реформированию экономики и продвижению законопроектов, которые, как я считаю, помогут нашей стране. Политика — это не хобби, это большой и серьезный пласт работы, на который уходит много времени. Я благодарна премьер-министру, министерствам и ведомствам, которые остаются со мной на связи и понимают необходимость реформ в нашей стране, — рассказала TUT.BY Канопацкая.


Напомним, во время одного из последних заседаний парламента шестого созыва в декабре прошлого года премьер-министр Сергей Румас предложил Канопацкой работу в правительстве. Но депутат предложение не приняла.

Также Канопацкая заявляла о своих президентских амбициях — возможно, она примет участие в президентских выборах. Окончательное решение экс-депутат еще не приняла.
 
 
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Экс-депутат белорусского парламента Анна Канопацкая нашла новую работу — она будет представителем по странам восточной Европы в международной...
 
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