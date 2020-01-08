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Белорусы в 2019 году продали валюты на $600 млн больше, чем купили

09.01.2020 15:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Всего наличной и безналичной валюты в 2019 году физические лица продали на $9 763,3 млн в эквиваленте, а купили – на $9 165,6 млн.

Чистая продажа иностранной валюты белорусами составила $597,7 млн.


Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в прошлом году продали иностранной валюты на $22 374,9 млн в эквиваленте, а купили на $21 843,3 млн.

Нерезидентами Беларуси в 2019 году было продано валюты на $947,5 млн и куплено – на $375,6 млн.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси в 2019 году население продало иностранной валюты почти на $600 млн больше, чем купило. Это следует из данных Национального банка.
 
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