|
Белорусы в 2019 году продали валюты на $600 млн больше, чем купили
Источник материала: Myfin
Всего наличной и безналичной
Чистая продажа иностранной валюты белорусами составила $597,7 млн.
Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в прошлом году продали иностранной валюты на $22 374,9 млн в эквиваленте, а купили на $21 843,3 млн.
Нерезидентами Беларуси в 2019 году было продано валюты на $947,5 млн и куплено – на $375,6 млн.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в 2019 году население продало иностранной валюты почти на $600 млн больше, чем купило. Это следует из данных Национального банка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)