Белорусы в 2019 году продали валюты на $600 млн больше, чем купили

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Всего наличной и безналичной валюты в 2019 году физические лица продали на $9 763,3 млн в эквиваленте, а купили – на $9 165,6 млн.

Чистая продажа иностранной валюты белорусами составила $597,7 млн.





Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в прошлом году продали иностранной валюты на $22 374,9 млн в эквиваленте, а купили на $21 843,3 млн.

Нерезидентами Беларуси в 2019 году было продано валюты на $947,5 млн и куплено – на $375,6 млн.