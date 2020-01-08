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«Белтехосмотр»: при прохождении ТО медсправка больше не нужна
Источник материала: Tut.by
С 2 января 2020 года для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка. Об изменениях в порядке допуска транспортных средств к участию в дорожном движении
Как сообщили в ведомстве,
Эта норма вступила в силу после официального
Напомним, Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.
Кроме того, документом с 1 января
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Указ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 1 января 2020 года.
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