«Белтехосмотр»: при прохождении ТО медсправка больше не нужна

Источник материала: Tut.by

С 2 января 2020 года для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка. Об изменениях в порядке допуска транспортных средств к участию в дорожном движении рассказали в «Белтехосмотре».





Как сообщили в ведомстве, указом президента № 492 внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В частности, из перечня документов, представляемых гражданином (автомобиль зарегистрирован на физлицо) для получения разрешения исключена медицинская справка о состоянии здоровья.

Эта норма вступила в силу после официального опубликования указа.

Напомним, Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.

Кроме того, документом с 1 января упразднены сертификаты о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, а также будет отменена необходимость оформления талона к водительскому удостоверению.