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Ученые предупредили о неприятных последствиях всего одной ночи без сна
Источник материала: Tut.by
Ученые Уппсальского университета рассказали, что одна ночь без сна у здорового молодого мужчины повышает уровень тау-белка в крови на 17% — а это, в свою очередь, связывают с более высоким риском развития болезни Альцгеймера. Исследование было опубликовано в American Academy of Neurology, пишет
В норме тау-белок
У здорового человека тау-белок в мозге «удалятся» во время сна — но нарушение сна может повлиять на эту способность. Кроме того, исследования показали, что лишение сна может также способствовать развитию и накоплению большего количества тау-белка, что позволяет предположить: плохой сон может ускорить развитие когнитивных проблем.
Исследователи предупреждают, что их работа — небольшая по масштабам и лишь подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области: несмотря на то, что мы спим почти треть своей жизни, о сне все еще знаем недостаточно.
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Ученые Уппсальского университета рассказали, что одна ночь без сна у здорового молодого мужчины повышает уровень тау-белка в крови на 17%.
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