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Ученые предупредили о неприятных последствиях всего одной ночи без сна

09.01.2020 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Уппсальского университета рассказали, что одна ночь без сна у здорового молодого мужчины повышает уровень тау-белка в крови на 17% — а это, в свою очередь, связывают с более высоким риском развития болезни Альцгеймера. Исследование было опубликовано в American Academy of Neurology, пишет CNN.


Фото: burst.shopify.com

В норме тау-белок очень важен для клетки. Он может быть в фосфорилированном (активном) и дефосфорилированном (неактивном) состоянии. Фосфорилированный тау-белок стабилизирует микротрубочки и таким образом регулирует внутриклеточный транспорт. Однако гиперфосфорилирование тау имеет ужасные последствия — его молекулы становятся нерастворимыми и слипаются, образуя клубки, а у клетки возникают огромные проблемы из-за нарушения микротрубочкового транспорта.

У здорового человека тау-белок в мозге «удалятся» во время сна — но нарушение сна может повлиять на эту способность. Кроме того, исследования показали, что лишение сна может также способствовать развитию и накоплению большего количества тау-белка, что позволяет предположить: плохой сон может ускорить развитие когнитивных проблем.

Исследователи предупреждают, что их работа — небольшая по масштабам и лишь подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области: несмотря на то, что мы спим почти треть своей жизни, о сне все еще знаем недостаточно.

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Ученые Уппсальского университета рассказали, что одна ночь без сна у здорового молодого мужчины повышает уровень тау-белка в крови на 17%.
 
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